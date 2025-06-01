На 13% вырастет «коммуналка» с 1 июля в Новосибирской области

Июль — месяц традиционного повышения платы за ЖКУ. Совокупный платёж новосибирцев за коммунальные услуги со второго полугодия повысится в среднем на 13%. Предельные значения роста были установлены правительством России, оставив при этом регионам возможность самостоятельно определить точные цифры.

В Новосибирской области средний показатель роста тарифов запланирован на уровне 11,9%, при этом максимально допустимое увеличение может достигать 13,5% для отдельных видов услуг.

По данным департамента по тарифам, с 1 июля 2025 года рост тарифа на холодную воду в Новосибирске составит 11,97%, на горячую – 12,9%, на водоотведение и услуг канализации – 11,84%. В качестве причин повышения оплаты за услуги водоснабжения называют рост цен на энергоресурсы, материалы и химические реагенты, используемые при производстве воды. Услуги теплоснабжения подорожают в Новосибирске на 11,9% из-за роста цен на топливо и материалы.

Меньше всего увеличится оплата за вывоз и утилизацию мусора — всего на 5,7% (до 461,46 рубля). Такую разницу в департаменте по тарифам объяснили снижением выручки за захоронение ТКО и тем, что на момент подписания документов о тарифах не все договоры с подрядчиками регоператора были заключены.

Ранее редакция сообщала о том, что с 1 июля в Новосибирской области начнут действовать новые тарифы на электроэнергию. Оплата будет зависеть от объёма потребления. Для тех, кто использует до 3 900 кВт/ч в месяц, цена составит 4,12 рубля за кВт/ч, что на 12,6% больше прежней. Потребители, расходующие от 3 900 до 6 000 кВт/ч, заплатят 6,18 рубля, а свыше 6 000 кВт/ч — 7,36 рубля за киловатт.