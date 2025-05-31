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На пункт пропуска «Ташанта» закупят досмотровые комплексы на 700 млн рублей

  • 31/05/2025, 17:30
Автор: Оксана Мочалова
На пункт пропуска «Ташанта» закупят досмотровые комплексы на 700 млн рублей
Заказчиком выступает новосибирский филиал ФГКУ «Росгранстрой»

В Новосибирской области объявлен тендер на поставку и монтаж двух портальных инспекционно-досмотровых комплексов на многосторонний автомобильный пункт пропуска (МАПП) «Ташанта». Информация о нём размещена на сайте госзакупок. Заказчиком выступает новосибирский филиал Федерального Государственного казенного учреждения «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы в городе Новосибирске (ФГКУ «Росгранстрой»).

Согласно документации, работа каждого из комплексов должна быть основана на сканировании транспортных средств и получении его изображения, а также изображения перевозимых товаров на экране монитора. При этом пропускная способность комплекса должна быть до 120 транспортных средств в час при скорости движения в диапазоне от 3 до 15 км/ч.

Кроме того, условиями контракта предусмотрена непрерывная работа комплекса (круглосуточно) при температуре от минус 40 °С до плюс 50 °С и относительной влажности до 80% (при плюс 25°С).

Начальная цена контракта составляет 699,9 млн рублей. Источник финансирования — средства федерального бюджета Российской Федерации за 2025 год – 2026 год – 2027 год.

О том, что многосторонний пункт пропуска «Ташанта» перегружен, говорится с 2014 года, с момента введения безвизового режима с Монголией. После отмены коронавирусных ограничений поток туристов резко вырос. В условиях развития новых грузовых транспортных коридоров, завершения строительства монгольского участка скоростной дороги, соединяющей Китай и Россию, через Ташанту увеличился и поток грузоперевозок.

Реконструкция МАПП началась в 2022 году. Сначала сообщалось, что она должна была завершиться к 2026 году, позже — до 2030 года. Предполагается, что пропускная способность составит 1020 транспортных средств и до четырёх тысяч человек в сутки. По данным Минтранса Республики Алтай, в 2024 году через автомобильный пункт пропуска «Ташанта» пересекли границу около 60 тысяч транспортных средств.

Ранее редакция сообщала, что турпоток из Сибири в Монголию вырос в два раза. Пик посещений приходится на выходные и национальные праздники.

Источник фото: ФГКУ «Росгранстрой», автор- пресс-служба

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Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Республика Алтай Новосибирская область

Теги : пункт пропуска Ташанта


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