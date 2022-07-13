В Новосибирск поступили все 205 лизинговых автобусов

Завершились поставки в областной центр партии из более, чем 200 новых автобусов. В настоящее время по линии ПАТП-4 осуществляется приёмка последних поступивших 50-ти единиц техники, и уже в августе они должны выйти на городские улицы, обеспечивая связь микрорайонов Правобережья, Левобережья и центральной части муниципальной маршрутной сети. Об этом в ходе оперативного совещания в мэрии сообщил начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Константин Васильев.

— Все автобусы оборудованы двигателями, работающими на газомоторном топливе, соответствуют требованиям доступной среды — это наличие низкого пола, — сообщает руководитель департамента.

Напомним, что ещё 100 единиц техники в рамках лизингового соглашения муниципалитет получил в прошлом году. Всего в рамках соглашения город получил 205 единиц муниципального общественного транспорта.

Помимо автобусов, как уже сообщалось, муниципалитет в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выиграл заявку на 59 новых троллейбусов на автономном ходу, 9 из которых должны поступить в город уже в текущем году. Новые троллейбусы предположительно будут ходить по маршруту №36, соединяя ул. Лазурную и железнодорожный вокзал «Новосибирск — Главный». Зимой уже проходили испытания в условиях сибирского климата транспортных единиц, производимых на уфимском предприятии. Однако ещё окончательно поставщик не определён.

Стоит отметить, что параллельно на территории Новосибирска осуществляется перевод пассажирских перевозок на муниципальные контракты. В настоящее время контрактами охвачены перевозки по линии МУП «Горэлектротранспорт», а также автобусные перевозки по линии МУП ПАТП-4, обслуживающие территории Первомайского и Советского районов Новосибирска. В то же время частные перевозчики, обслуживающие другие районы города и обеспечивающие связь с пригородом, ранее заявляли о предвзятости требований контрактов в пользу своих муниципальных конкурентов.