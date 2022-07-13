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В Кировском районе Новосибирска появится «Цветной бульвар»

  • 13/07/2022, 12:53
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Строительная компания «Акация» открывает продажи жилья в квартале семейного формата «Цветной бульвар».

Новый проект застройщика, расположенф в Кировском районе, в 10 минутах езды от семейно-торгового центра «МЕГА».

Квартал «Цветной бульвар» станет не только стильным акцентом этой локации, но и задаст принципиально новый подход к восприятию жизни. Развитая социальная инфраструктура Кировского района и благоустроенная территория нового проекта «Акации» обеспечат удобство проживания и разнообразный досуг для его жителей.

В квартале «Цветной бульвар» будет комфортно семьям с детьми. Детский сад и школа рядом с домом — желание любых родителей. Новоселам есть из чего выбрать. Пять детских садов, семь общеобразовательных школ, сибирская гимназия №7, а также две школы искусств — все эти образовательные учреждения расположены вокруг нового квартала.  Это удобно как взрослым, так и детям, которым не придется рано вставать и тратить дополнительные силы на дорогу.

Рядом — гипермаркет «Лента», Metro Cash&Carry, Rich Family, а также торговые сети «Пятерочка», «Ярче!» и «Мария-Ра», поэтому не придется тратить много времени на семейный шоппинг.

 

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Квартал «Цветной бульвар» имеет удобный выезд на главные магистрали левобережья.

 

Квартал «Цветной бульвар» имеет удобный выезд на главные магистрали левобережья: улицы Сибиряков-Гвардейцев и Петухова. В пешей доступности —  остановки «Индустриальная» и «Бульвар» с 12 маршрутами общественного транспорта.

В зеленых дворах-парках «Цветного бульвара» будут современные детские и спортивные площадки, места для отдыха, а через весь квартал протянется большой пешеходный бульвар с цветочными клумбами.

Неоспоримое достоинство квартала «Цветной бульвар» — окружение зеленых зон. В любое время года здесь можно отлично провести время на природе, не выезжая за город. В пешей доступности от дома находятся несколько скверов: «Кировский», «ЭЛСИБ», «Рассвет», «Сибирь», «Абникум» и Затулинский парк.

Современный урбанистический облик кварталу «Цветной бульвар» придаст стильный фасад и витражное остекление новостроек. Квартиры будут сдаваться готовыми к косметическому ремонту. При внутренней отделке используются высококачественные современные отделочные строительных материалы.

Приобретая квартиру в квартале «Цветной бульвар», можно воспользоваться ипотечными программами от банков-партнеров, а также беспроцентной рассрочкой от застройщика.

 надежный застройщик в НовосибирскеЦентр продаж квартир компании «Расцветай»:

г. Новосибирск
ул. Вокзальная магистраль,
тел.: +7 (383) 258-77-44

акация54.рф

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Застройщик: ООО СЗ «Вербена». Проектная декларация на сайте: наш.дом.рф 

Банки-партнеры: Банк ВТБ (ПАО); ПАО «Сбербанк»; АО «Альфа-Банк», банк «ДОМ.РФ» и др.

 

 

 

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Рубрики : Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : недвижимость в Новосибирске надежный застройщик


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