Рекламодателям

Марк Шабалин: Современные стоматологи не работают на глаз

  • 13/07/2022, 11:02
новости медицины
Что такое цифровая стоматология и почему цены на имплантацию зубов в клиниках города различаются в разы? Рассказывает Марк Шабалин из центра имплантации и хирургии «ЭDЕМ» на Фрунзе.

— Марк, почему на рекламных щитах города цены на имплантацию начинаются от 15000 рублей, но в реальности редко оказываются ниже 50000 рублей? Неужели качество услуг в клиниках города так различается?

— В этом вопросе два аспекта: добросовестность рекламодателей, которые часто в материалах указывают стоимость только самого имплантата, не уточняя, что дополнительное манипуляции тарифицируются отдельно, а также протоколы, по которым проводится имплантация.

Давайте разберем ситуацию на примере тотального восстановления челюсти на имплантатах. Пациент может прийти в стоматологический кабинет, и врач установит ему имплантаты, основываясь на своих ощущениях и опыте, на какую глубину и в какой позиции их фиксировать. Ни о каком учете уникальных анатомических особенностей пациента речи идти не будет. Пациент уйдет из клиники без зубов или со съемным протезом, а через четырех-шести месяцев придет за протезированием.

А есть другой сценарий: пациент выбирает специализированную клинику, в которой все процессы выстроены по цифровому протоколу, позволяющему готовить все для операции заранее, и действительно уходит домой с готовыми зубами прямо в тот же день. Это совсем другой подход, другие скорости и другие результаты с точки зрения надежности и эстетики новых зубов.

Это как сравнить автомобиль представительского класса и обычный седан. Да, обе машины едут, но как, как долго и какие ощущения испытывает при этом водитель — небо и земля. Отдельный вопрос — как часто эту машину придется ремонтировать, постоянно вкладывая деньги. То же самое и с тотальной имплантацией: современная медицина достигла впечатляющих высот, ими можно пользоваться во благо пациентов, но можно работать и по старинке, это не плохо, это просто иначе.

— Марк, это правда, что подобным способом в России работают совсем немного клиник и одна из них — центр имплантации и хирургии «ЭDЕМ»?

— Да, так и есть. Мы действительно делаем все зубы за один день, хотя рекламируют и обещают это многие.

— Третий год вы продвигаете в Новосибирске так называемую цифровую стоматологию. Что это такое и что должно быть в клинике, чтобы ее считать действительно цифровой, а не использующей красивую фразу для рекламы?

— Чтобы клиника считалась цифровой, важно, чтобы она полностью работала по цифровому протоколу: от диагностики, планирования операции до изготовления навигационных и ортопедических конструкций. Все должно осуществляться с применением специального программного обеспечения и дорогостоящей цифровой аппаратуры: специальных сканеров, 3D-принтеров, томографов, цифровых фрезеров.

Некоторые клиники применяют для диагностики цифровой сканер полости рта, но далее фактически никак эти данные не используют, проводят операцию без навигационных шаблонов аналоговым методом. Такую имплантацию вряд ли можно назвать цифровой.

новости медицины

Навигационные шаблоны для имплантации

 

Мы в «ЭDЕМ» работаем полностью в цифровом протоколе уже третий год. Уже с этапа цифровой диагностики все полученные данные анализируются программой, моделируется 3D-челюсть, и на основании этого заранее готовятся индивидуальные навигационные шаблоны, по которым хирург будет устанавливать имплантаты, фрезеруются коронки. Благодаря тому, что у нас есть четкая диагностическая картина, мы готовы к операции заранее. Значит, проводим ее быстрее, руководствуясь более точными данными. Если в двух словах: все цифровые манипуляции нужны для того, чтобы обеспечить более комфортный и быстрый  процесс операции, щадящий восстановительный период и самое главное  — долговечный результат с сохранением функциональности и эстетики зубов.

— Звучит, будто это космические технологии. Стоимость у них аналогичная?

— Забавно: вы сейчас использовали определение, которым наши пациенты чаще всего описывают то, что происходит у нас в центре.

Относительно цен могу сказать так: они более чем адекватны и соизмеримы с получаемым эффектом и уровнем оборудования и технологий. Даже ниже, чем могли бы быть с этим учетом. В Москве стоимость подобных операций, например, в три раза выше.

Ранее я рассказывал вам про тотальные восстановления челюсти на имплантатах за один день, вот такие операции стоят у нас от 300000 рублей.

Знаете, говоря с пациентами о ценах, я иногда удивляюсь тому, что люди готовы вкладывать эти деньги в отдых и развлечения, но когда речь идет про их здоровье и красоту, считают эти суммы завышенными. Наверное, это подмена понятий.

новости медицины

Результат тотальной имплантации за 1 день

 

— Почему вы выбрали путь цифрового развития для своей клиники? Не слишком ли сложно?

Я почти 10 лет в профессии и имел возможность лично наблюдать за развитием технологий в стоматологии. Для нашей клиники мы совершенно сознательно выбрали инновационный путь. Мы прекрасно осознаем все связанные с этим риски: огромные вложения в современное оборудование и обучение персонала работе на нем, сложность продвижения технологии, в суть которой новосибирские пациенты не всегда готовы погружаться, постоянное повышение собственной квалификации.

Но это наш принцип — для нас это семейное дело, и мы занимаемся им далеко не только ради денег: если у нас есть возможность, мы должны давать сибирским пациентам лучшее лечение.

новости медицины

Эдуард Шабалин, основатель и главный врач центра имплантации и хирургии «ЭDЕМ» на Фрунзе, стоматолог-ортопед с 34-летним стажем. Марк Шабалин, стоматолог-хирург-имплантолог, директор по развитию центра имплантации и хирургии ЭDЕМ на Фрунзе, специалист по тотальным реабилитациям на имплантатах.

 

Эдуард Шабалин, основатель и главный врач центра имплантации и хирургии «ЭDЕМ» на Фрунзе, стоматолог-ортопед с 34-летним стажем.

Марк Шабалин, стоматолог-хирург-имплантолог, директор по развитию центра имплантации и хирургии ЭDЕМ на Фрунзе, специалист по тотальным реабилитациям на имплантатах.

За последние три года, с момента принятия решения развиваться в сторону инноваций, клиника «ЭDЕМ» превратилась из очередного «дента» в профессиональный центр имплантации федерального уровня. Новое отделение хирургии, собственная цифровая лаборатория, услугами которой пользуются и коллеги из других клиник, самый современный томограф, сканеры последнего поколения — все это следствие принятого однажды решения.

Кстати, своей важной задачей мы считаем создание комфортной и дружественной атмосферы в центре.

Давно ли ваш стоматолог угощал вас мороженым? Мы не только делаем красивые функциональные зубы за один день, но и балуем своих пациентов искренним вниманием.

новости медицины

Команда центра имплантации и хирургии «ЭDЕМ»

 

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : Эдем технологии Стоматология медицина


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