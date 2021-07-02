Кристина Магдалева возглавила Томский филиал «АльфаСтрахование»

Кристина Магдалева окончила факультет психологии и юриспруденции Кемеровского государственного университета, а также факультет «Финансы и кредит» Кузбасского института экономики и права. Имеет опыт работы в страховании более 10 лет, ранее занимала руководящие должности в филиалах крупных федеральных страховых компаний в Кемеровской области.

Перед новым руководителем стоят амбициозные задачи по выводу Томского филиала в число лидеров регионального рынка и повышению рентабельности бизнеса.

«АльфаСтрахование»