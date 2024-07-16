Подрядчик ремонта Димитровского моста выполнил работу с браком

Подрядчик отремонтировал участок Дмитровского моста, который был выбран для проверки качества работ, с нарушениями.

Ранее власти приняли решение об одностороннем отказе от услуг этой компании.

Как сообщил глава департамента транспорта Иосиф Кодалаев, организация выполнила ремонт на пробном участке с браком.

— Подрядчик посчитал, что он может и так, — отметил Кодалаев.

В связи с этим, по его словам, с 17 июля с учетом замечаний подрядная организация планирует основной фронт работ.

— Мы в четверг подводим черту — будем мы дальше с ним работать или нет, — пояснил он.

Ранее редакция сообщала о том, что пешеходный мост около остановки «Лесоперевалка» отремонтируют в Новосибирске. Цветовые решения останутся прежними.