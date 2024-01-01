С 3 января 2024 года резкое похолодание начнется в Новосибирской области

Второго января днем в Новосибирске ожидается потепление до +1 градуса. В ночь с 1 на 2 января температура будет варьироваться от 0 до -7 градусов. Днем небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег. На дорогах местами гололедица, сообщает Западно-сибирский гидрометцентр. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду.

Впрочем, 3 января температура начнет ощутимо понижаться. Днем синоптики обещают похолодание до -13- 18 градусов. Местами столбик термометра опустится до – 26. Также синоптики ожидают небольшой снег.

Ранее редакция сообщала, что в новогодние каникулы метеорологи ожидают понижение температуры до -36 градусов.