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H&M закроет свои магазины этой осенью, ЕС откажется от соглашения об упрощенном визовом режиме с РФ

  • 07/09/2022, 18:07
Автор:
Санкции против РФ
Новые санкции и исход иностранного бизнеса. Дайджест за 7 сентября.

Шведская сеть одежды H&M окончательно покинет Россию этой осенью.

Как уведомили в пресс-службе компании, в настоящее время магазины открылись для того, чтобы реализовать остатки товара. По мере того, как товар распродадут, торговые точки будут поэтапно закрывать.

По данным Telegram-канала Mash, компания разослала сотрудникам письма, в которых сообщила о том, что окончательное закрытие магазинов для покупателей намечено на 30 ноября, после чего состоится вывоз оборудования, который планируется осуществить в течении двух недель.

Офисных сотрудников обещали перевести за рубеж. А с каждым работником магазина трудовой договор будет расторгнут за 30 дней до окончания работы.

Напомним, что ранее шведская H&M начала поиск покупателей на свои российские активы, среди которых многолетние права аренды на 170 магазинов в 65 городах, распределительный центр площадью 57,7 тысячи кв. м и запасы товаров на 30 недель стоимостью 210 млн.

Летом текущего года компания объявила об уходе с российского рынка, оценив расходы примерно в 2 млрд шведских крон, или $1,88 млрд. Однако магазины продолжали обновлять витрины, поэтому технически, при желании восстановить работу своих точек, он может это сделать в течение десяти дней.

Еврокомиссия приняла решение об отказе от соглашения об упрощенном визовом режиме с РФ — оно прекратит действие с 12 сентября.

— С РФ больше нельзя вести дела как обычно. Мы предлагаем полностью приостановить действие Соглашения об упрощении визового режима с ЕС и не признавать российские паспорта, выданные в оккупированных украинских регионах. Упрощение визового режима — это знак доверия, полностью разрушенного агрессивной войной РФ, — написала в твиттере глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Соглашение об упрощенном визовом режиме с РФ действовало с 2007 года. Документ предусматривает упрощение порядка выдачи однократных виз сроком действия до трех месяцев, а также многократных виз для определенных категорий граждан. В частности, упрощенный порядок распространяется на членов официальных делегаций, предпринимателей и представителей коммерческих организаций, водителей и членов поездных бригад, осуществляющих международные перевозки, журналистов, деятелей культуры, науки, образования, студентов и школьников, участников международных спортивных мероприятий, а также на ряд других категорий граждан.

Еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон отметила, что страны ЕС будут вправе отказать в визе россиянам, которые «могут угрожать безопасности этих стран и ЕС». До 1 млн многоразовых шенгенских виз, выданных российским гражданам, могут быть пересмотрены, добавила она.

Как сообщают РИА Новости, согласно новым правилам, сроки получения шенгенских виз теперь могут увеличиться до полугода, при этом сбор будет достигать 80 евро вместо ранее заявленных 35. Также выдачу долгосрочных и многократных виз значительно сократят или отменят. Теперь гражданам с российским паспортом будет предлагаться шенген строго под даты поездки, при этом владельцы действующих многократных виз по-прежнему смогут посещать страны ЕС до окончания срока их действия.

Отмечается, что в приоритете для выдачи шенгенских виз россиянам должны быть гуманитарные причины, запросы на визы для туризма будут рассматриваться в последнюю очередь.

Фото: pixabay.com — Unif

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : Украина санкции политика визы бизнес


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