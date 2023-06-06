В Новосибирске автомобили для Медтранса поставит Фастар Эксперт

В Новосибирске подведены итоги аукциона на поставку 43 новых легковых автомобиля. Победителем признано ООО «Фастар Эксперт». Информация об этом размещена на сайте Госзакупок.

Согласно протоколу определения поставщика, компания стала единственным участником аукциона и выполнит условия договора за начальную цену — 34,9 млн рублей.

Напомним, аукциона на поставку 43 легковых автомобилей для «Медтранса» в Новосибирске был объявлен в мае 2023 года. Согласно документации, средняя цена одного автомобиля — 813 тысяч рублей. Это должны быть моноприводные седаны с механической коробкой передач. Объем двигателя — от 1500 до 2000 кубических сантиметров. Тип двигателя — бензиновый, посадочных мест — 5. Автомобили должны быть 2023 года выпуска. Все авто должны быть переданы заказчику до 30 сентября 2023 года.

По данным регионального Минздрава, ГБУ Новосибирской области «Медтранс» обеспечивает автомобилями скорую помощь, больницы и поликлиники правобережья Новосибирска (левый берег обслуживает предприятие под названием «Медтранс-3»). Автопарк предприятия на 20 января 2023 года составлял 320 машин.

По данным Seldon.Basis, ООО «Фастар Эксперт» создано в 2018 году в Новосибирске. УК — 10 тысяч рублей. Основной вид деятельности — торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах. Учредителем компании является Константин Стефанов, директор — Андрей Доценко. Согласно сайту, компания торгует авто с пробегом. Является официальным дилером Mercedes-Benz, Volkswagen, Mazda, Mitsubishi, Subaru, Lada, Renault, УАЗ, JAC Motors и Москвич в Новосибирске. В активе компании 287 госконтрактов на общую сумму 730 млн рублей. Наиболее часто контракты заключались c ГБУ НСО «МЕДТРАНС» (основной заказчик).

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области закупят еще семь автомобилей скорой помощи.