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У Новосибирской области есть шанс выйти в лидеры по производству беспилотников

  • 06/06/2023, 18:24
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Производство беспилотников в Новосибирске
Сейчас интерес к этой теме проявили уже около 30 компаний, работающих в регионе.

— Производство беспилотников — крупная и сложная задача. Прежде чем выходить на производство, нужно решить множество подзадач. Какую-то часть из них решаем мы: по новым материалам — облегчение беспилотников, обеспечение их незаметности в разных диапазонах, направления по конденсаторам, батареям. Конкретные проекты в этом направлении только обсуждаются, в ближайшее время мы озвучим те, которые запустятся у нас в программу, — отметил на пресс-конференции руководитель центра компетенций НГУ Амиран Векуа.

Генеральный директор ООО «Исследовательский комплекс центра технологического обеспечения» (резидент Академпарка) Антон Рязанцев добавил, что его компания исторически занималась материаловедением, прочностью, расчетами, испытаниями, а также сертификацией большой авиации ― и весь этот опыт будет применен для беспилотников.

производство беспилотников в Новосибирске

В Новосибирске планируют запустить серийное производство беспилотников

Министр науки Новосибирской области Вадим Васильев напомнил, что с 27 июля по 8 августа в Новосибирске пройдет федеральный форум «Архипелаг». Основным направлением его работы будет тема беспилотников. Под это сейчас в регионе формируются сообщества.

— В беспилоте много направлений: нормативное регулирование, сфера применения, испытания, разработка, комплектующие, материалы, движители, управление, правильный обмен информации и т.д., поэтому в теме много составляющих, — говорит Васильев.  — У нас появляется возможность собрать сообщество, ориентированное на развитие этой тематики. В Новосибирске очень много компаний МСБ, предпринимателей, которые держат нос по ветру, понимают, что это перспективная тема, что там будет серьезный спрос сегодня и завтра, поэтому бизнес охотно начинает заниматься этой темой.

По его словам, в Новосибирске уже есть сообщество из 20-30 предпринимателей, которые работают в разных направлениях БПЛА, и это позволяет сформировать хорошую стартовую площадку для запуска проекта по производству беспилотников.

— В России планируется запустить федеральный конкурс по созданию научно-производственных центров по БМЛА. Область подготовила заявку на участие в этом отборе, и как только он будет объявлен, мы заявимся. Я уверен, что у Новосибирской области есть все основания, чтобы войти в топ регионов-лидеров по данному направлению, — прогнозирует Вадим Васильев.

Ранее редакция рассказывала, что новый новосибирский беспилотник летом представят Министерству обороны

Фото pixabay — AnnaIlarionova

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Рубрики : Бизнес Промышленность Технологии Наука

Регионы: Новосибирск

Теги : центр компетенций производство беспилотников Вадим Васильев Антон Рязанцев Амиран Векуа


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