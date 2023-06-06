Обвинение озвучило меру наказания для вице-мэра Новосибирска Артёма Скатова

В ходе судебного разбирательства по делу вице-мэра Артёма Скатова гособвинитель попросил суд назначить подозреваемому наказание в виде 200 часов обязательных работ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Ивана Рассолова. Напомним, что сейчас Скатов проходит подозреваемым по уголовному делу о клевете в адрес депутата Госдумы Дмитрия Савельева в публикации, размещённой в одном из телеграмм-каналов.

Как следует из Уголовного Кодекса РФ, в случае, если суд удовлетворит ходатайство прокуратуры, то в мэрии чиновнику, помимо его основной работы, по согласованию с правоохранительными органами выделят дополнительный общественно-полезный функционал.

— Обязательные работы заключаются в выполнении осужденным в свободное от основной работы или учебы время бесплатных общественно полезных работ, — говорится в статье 49 УК РФ. — Вид обязательных работ и объекты, на которых они отбываются, определяются органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями. Обязательные работы устанавливаются на срок от шестидесяти до четырехсот восьмидесяти часов и отбываются не свыше четырех часов в день.

Прения сторон должны состояться 5 июля.

Напомним, что уголовное дело в отношении вице-мэра было возбуждено летом прошлого года. В настоящее время дело рассматривает Мировой суд Дзержинского района. Помимо непосредственно сторон, в ходе судебных разбирательств в качестве свидетелей выступили глава города Анатолий Локоть, ряд чиновников мэрии, а также депутатов Заксобрания области и горсовета Новосибирска.

Что касается общественных работ, то судя по документам, размещенным на сайте мэрии, при отбывании наказания в виде обязательных или исправительных работ, граждане привлекаются к уборке кладбищ, благоустройству улиц, парков города и т.д.

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