В Маслянино построят лыжероллерную трассу

Правительство Новосибирской области объявило конкурс на строительство вблизи поселка Маслянино лыжероллерной трассы. Начальная цена контракта — почти 120 млн рублей. Итоги тендера планируется подвести в апреле. Победитель должен будет сдать трассу до 31 октября 2022 года.

Объект представляет собой комплекс, состоящий из лыжной базы и лыжероллерной трассы. Судя по тендерной документации, максимальная длина лыжероллерной трассы с учетом перемычек будет составлять 3 км, ширина — 4 м, ширина в местах поворота — 5-8 м. Длина наибольшего круга — 2,5 км. На асфальтированной площадке стадиона (11,4 тысячи кв. м) будет размещено стрельбище, зоны старта и финиша, штрафные круги (большой — 150 м и малый — 75 м). В составе трассы над проездом предусмотрено устройство эстакады. В проект также входит беговая дорожка с прорезиненным покрытием.

В смету контракта включены административное здание, раздевалка, корпус для хранения инвентаря, административный корпус и медкабинет, гараж — все блочно- модульного типа. Подрядчику предстоит построить сети электро-, водоснабжения и водотведения, благоустроить площадку. В список технического оборудования включены снегоход, сани-волокуши, мотовездеход, борона и резак для прокладки лыжни, каток-снегоукладчик, а также пьедестал для награждения, мишень для биатлона, устройство барьеров безопасности и ограждений и т. д.

Инициатором проекта выступила «Спортивная школа Маслянинского района Новосибирской области». Подготовкой проектной документации занималось ООО «Перспектива». В проекте будет задействован участок общей площадью 129 тысяч кв. м, расположенный в пределах северо-западного района Салаирского кряжа. Финансирование строительства объекта планируется осуществлять за счет федерального

бюджета (95,5%), средств бюджета субъекта Российской Федерации — Новосибирской области (4,0%) и бюджета Маслянинского района (0,5%). Проект реализуется в рамках ведомственной целевой программы «Современный облик сельских территорий» по государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирской области».

Напомним, в начале 2022 года редакция Infopro54 сообщала о том, что в районе Маслянино планируется восстановить горно-лыжный комплекс «Юрманка». Его запуск в обновленном виде запланирован в конце 2022 года. В нынешнем зимнем сезоне он не работал. Кроме того, в Маслянинском районе планируется создание экопарка «Хомутина». Объем инвестиций в этот проект в ценах 2021 года оценивался в 0,5 млрд рублей.

Отметим, что мэрия Новосибирска недавно также анонсировала создание лыжероллерной трассы в Заельцовском районе города. Аналогичный проект планируется реализовать в районе ЖК «Стрижи». Кроме того, крупный «зимний» проект область планирует сформировать в поселке Краснообск.