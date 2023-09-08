В Новосибирске банк оштрафован на 500 тысяч рублей за назойливые звонки

В Новосибирске крупный банк оштрафован на 500 тысяч рублей за антирекорд по количеству звонков с напоминаниями о просроченной задолженности. Об этом сообщили в ГУ ФССП по Новосибирской области.

Новосибирец обратился в Службу судебных приставов с заявлением о том, что банк настырно и многократно звонит должнику и членам его семьи о наличии задолженности и требовании о немедленном ее погашении.

Установлено, что между просроченная задолженность по кредитному договору образовалась в январе текущего года.

Как сообщили в банке, организация начала взаимодействие с должником, направленное на возврат просроченной задолженности, через телефонные переговоры, направления текстовых и голосовых сообщений.

От обратившегося гражданина в Службу поступила информация о том, что кредитор звонит третьим лицам: жене, маме, брату с требованием оплаты просроченной задолженности. Это является нарушением законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности.

—Телефонные переговоры были с нарушением частоты взаимодействия в сутки — 53 раза, при допустимом одном в сутки. При этом в соответствии с Федеральным законом № 230-ФЗ, по инициативе кредитора не допускается непосредственное взаимодействие с должником посредством телефонных переговоров более двух раз в неделю. В этом случае было 193 звонка в общей сложности. Это абсолютный антирекорд в этом году по количеству звонков по взысканию долгов, — сообщил заместитель руководителя ГУФССП России по Новосибирской области Федор Плесовских.

Банк был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ. Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 500 000 рублей.

— Банк не подавал апелляцию и признал вину, заплатив штраф. Отметим, что ранее банк привлекался за аналогичные правонарушения к административной ответственности в разных городах России, — уточнили в ФССП.

Напомним, служба судебных приставов ведет реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности. На сегодняшний день в государственный реестр коллекторских агентств ФССП России входит 449 компаний.

Ранее редакция сообщала, что полторы тысячи участников СВО из Новосибирска получили отсрочку по долгам.