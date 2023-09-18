В Новосибирске банк оштрафован за угрозу увеличения суммы долга

В Новосибирской области оштрафовали банк за некорректные высказывания в отношении должника и за частые звонки по телефону, сообщили в Главном управлении Федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП по Новосибирской области).

Сотрудник банка вводил жительницу Новосибирска в заблуждение, говоря об увеличении долга. Запись разговора потерпевшая приложила вместе с заявлением о нарушении ее прав, которую принесла в Службу судебных приставов:

— Хотите, чтобы вам индексацию банк провел через суд? Индексация, объясню простыми словами, это увеличение суммы долга. Нам заявление судья мировой одобрит!

Рассмотрев заявление и проведя расследование, судебные приставы установили факты административного правонарушения.

— Вопреки основополагающему принципу правосудия — то есть равенства участников перед судом, а именно тому, что суды не отдают предпочтения каким-либо органам, лицам, участвующим в процессе сторонам, тем не менее представитель банка сообщил гражданке о том, что решение мирового судьи будет вынесено в их пользу. По факту банкир вводил должника в заблуждение относительно последствий неисполнения обязательства, с целью побуждения к возврату просроченной задолженности, используя психологические уловки, — прокомментировал случай заместитель руководителя ГУФССП России по Новосибирской области Федор Плесовских.

Кроме того, установлено, что сотрудник банка оказывал психологическое давление и использовал выражения, которые унижали честь и достоинство гражданки. В неделю могли звонить по 5-10 раз, при допустимом 2, в месяц по 10, а то и 19 звонков, при допустимом 8. При этом, настойчивое напоминание происходило чуть более полутора лет.

Сотрудники ГУ ФССП России по Новосибирской области признали банк виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ, и назначили наказание в виде административного штрафа в размере 300 000 рублей. Банк штраф оплатил и не обжаловал постановление об административном наказании.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске «коллекторы» оштрафованы на 250 тысяч рублей за угрозы и унижение.