ФК «Новосибирск» поменяет свое название

Подведены итоги голосования за переименования футбольного клуба «Новосибирск». Он будет переименован в «Сибирь». Об этом клуб сообщил в своей группе в ВКонтакте.

Всего проголосовали 1499 болельщиков.

— «Сибирь» — 1111 голосов (74,11%); «Чкаловец» — 246 голосов (16,41%); «Новосибирск» — 137 голосов (9,13%); Недействительных бюллетеней — 5, — говорится в сообщении.

Напомним, что с января 2024 года будет запущен юридический процесс переименования, направленный на то, чтобы в следующем сезоне клуб выступал с новым именем, логотипом и фирменным стилем.

Автономная некоммерческая организация «Футбольный клуб «Новосибирск» создана в соответствии с распоряжением губернатора Новосибирской области. Учредителем АНО «ФК «Новосибирск» является Правительство Новосибирской области в лице министерства физической культуры и спорта Новосибирской области. Ранее футбольный клуб из Новосибирска носил имя «Чкаловец» в 1972-1991 и 1993-1999 годах, «Чкаловец-ФоКуМиС» в 1992 году, «Чкаловец-1936» в 2000-2005 годах, «Сибирь» в 2006-2019 годах.

Ранее редакция сообщала о том, что Алексей Толоконский высказался по поводу смены названия футбольного клуба Новосибирск.