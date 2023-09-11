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В Новосибирске «коллекторы» оштрафованы на 250 тысяч рублей за угрозы и унижение

  • 11/09/2023, 17:36
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Штраф в 250 тысяч рублей получили «коллекторы» за унижение чести и достоинства в Новосибирске
СМС с угрозами и унижениями рассылались не только должнику, но и его соседям.

В Новосибирске сотрудники Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области (ГУ ФССП по НСО) оштрафовали микрофинансовую организацию за письма с угрозами и унижениями. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Штраф составил 250 тысяч рублей.

Согласно материалам дела, новосибирец взял кредит в микрофинансовой организации и прекратил платить из-за финансовой нестабильности. В ответ «коллекторы» начали звонить должнику, отправлять текстовые сообщения с требованиями погасить задолженность.

— На адрес проживания третьего лица, то есть соседа гражданина-должника, поступала почтовая корреспонденция, содержащая угрозы и психологическое давление. При этом автор письма не стеснялся в выражениях, используя обсценную лексику, и писал фразы, унижающие честь и достоинство гражданина. В письме было указано, что деньги мужчина брал на операцию по изменению пола, за которой последовало лечение в психиатрической больнице. — уточнили судебные приставы.

При этом, в ведомстве установили, что кредитор в сообщениях указывал сумму долга в два раза больше, чем на самом деле он был. Кроме того, кредитор вводил в заблуждение заемщика, относительно принадлежности ООО к органам государственной власти. Он направил почтовой корреспонденцией фиктивное постановление о возбуждении уголовного дела в отношении гражданина-должника.

Микрофинансовую организацию признали виновной в совершении административного правонарушения, и назначили наказание в виде административного штрафа в размере 250 тысяч рублей.

Ранее редакция рассказывала, что в Новосибирске крупный банк оштрафован на 500 тысяч рублей за антирекорд по количеству звонков с напоминаниями о просроченной задолженности. Банкиры напоминали о долге 53 раза в сутки.

Фото: freepik.com, freepik

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирская область

Теги : угрозы судебные приставы коллекторы долг


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