В Новосибирске «коллекторы» оштрафованы на 250 тысяч рублей за угрозы и унижение

В Новосибирске сотрудники Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области (ГУ ФССП по НСО) оштрафовали микрофинансовую организацию за письма с угрозами и унижениями. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Штраф составил 250 тысяч рублей.

Согласно материалам дела, новосибирец взял кредит в микрофинансовой организации и прекратил платить из-за финансовой нестабильности. В ответ «коллекторы» начали звонить должнику, отправлять текстовые сообщения с требованиями погасить задолженность.

— На адрес проживания третьего лица, то есть соседа гражданина-должника, поступала почтовая корреспонденция, содержащая угрозы и психологическое давление. При этом автор письма не стеснялся в выражениях, используя обсценную лексику, и писал фразы, унижающие честь и достоинство гражданина. В письме было указано, что деньги мужчина брал на операцию по изменению пола, за которой последовало лечение в психиатрической больнице. — уточнили судебные приставы.

При этом, в ведомстве установили, что кредитор в сообщениях указывал сумму долга в два раза больше, чем на самом деле он был. Кроме того, кредитор вводил в заблуждение заемщика, относительно принадлежности ООО к органам государственной власти. Он направил почтовой корреспонденцией фиктивное постановление о возбуждении уголовного дела в отношении гражданина-должника.

Микрофинансовую организацию признали виновной в совершении административного правонарушения, и назначили наказание в виде административного штрафа в размере 250 тысяч рублей.

Ранее редакция рассказывала, что в Новосибирске крупный банк оштрафован на 500 тысяч рублей за антирекорд по количеству звонков с напоминаниями о просроченной задолженности. Банкиры напоминали о долге 53 раза в сутки.