В Новосибирске стало известно о погибших в зоне СВО за неделю

За минувшую неделю погибли трое жителей Новосибирской области. Об этом сообщили в администрациях района, где проживали бойцы.

42-летний мобилизованный Егор Мякин из Бердска погиб в зоне СВО 2 сентября. Погиб Мякин на территории ЛНР рядом с населённым пунктом Кременная. Прощание состоялось 11 сентября.

В зоне СВО также погиб житель Куйбышевского района Новосибирской области 44-летний Андрей Шкредов.

25 октября 2022 года Шкредова призвали в рамках частичной мобилизации. 30 августа 2023 года он погиб, выполняя боевые задачи.

Прощание с военным прошло также 11 сентября.

16 сентября в Бердске простились с 31-летним мобилизованным земляком Владиславом Одиноковым.

В октябре 2022 года он был мобилизован. В сентябре 2023 года погиб во время выполнения боевых задач.

У бойца остались супруга и двое детей.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области простятся с Александром Юмобаевым, погибшим в зоне СВО.