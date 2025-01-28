В Новосибирске банкротят завод горно-шахтного оборудования

В Арбитражный суд Новосибирской области поступило заявление о признании несостоятельным ООО «Новосибирский завод горно-шахтного оборудования» (ООО «НЗ ГШО»). Причиной тому послужило наличие долга в размере более 2,5 млн рублей. Истцом выступает индивидуальный предприниматель Нестеров Антон Михайлович. Суд принял иск. Следующее заседание состоится 24 февраля.

В качестве арбитражного управляющего заявитель предлагает члена Некоммерческого Партнёрства — Союз «Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих «Альянс управляющих» Ивана Колесника.

Стоит отметить, что в 2024 году Арбитражный суд Новосибирской области рассматривал гражданское дело по иску ИП Антона Нестерова (представлял интересы АО «Компания ПромТехСнаб») о взыскании долга с ООО «НЗ ГШО». Сумма долга составляла 2,3 млн руб. и более 184 тысяч рублей пени. В ноябре 2024 года суд полностью удовлетворил требования заявителя.

В конце декабря истец заявил о намерении потребовать признания несостоятельности новосибирского предприятия в связи с наличием у него признаков банкротства.

Это уже не первый иск о признании банкротом предприятия. В апреле 2023 года в Арбитражный суд с аналогичным иском обращалась межрайонная инспекция ФНС № 17. Размер исковых требований составлял более 28,5 млн рублей. В декабре 2024 года производство по делу прекращено в связи с заключением сторонами мирового соглашения.

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Новосибирский завод горно-шахтного оборудования» образовано в 2011 году в Новосибирске. Уставной капитал компании — 20 тысяч рублей. Основной вид деятельности — «Производство прочего грузоподъемного, транспортирующего и погрузочно-разгрузочного оборудования». Собственниками компании в равных долях являются Юрий Текутьев и Константин Барсуков. Последний является директором общества. Согласно финансовым отчетам за 2023 год, выручка компании составила 142,3 млн рублей (в 2022 году — 134,7 млн рублей), чистая прибыль — 4 млн рублей ( в 2022 году — 740 тысяч рублей).

ИП Нестеров Антон Михайлович зарегистрирован в Новосибирской области (2020 год), до этого — в городе Белово Кемеровской области (с 2019 года). Индивидуальный предприниматель работает в области права. Нестеров являлся председателем ликвидационной комиссии таких компаний как ООО «НЭВЗ-Н», ООО «Керамик Инжиниринг», в настоящее время ликвидатор ООО «МотивитиЛАБ».

Ранее редакция сообщала, что Россельхозбанк требует банкротства новосибирской компании «Шанс-Премьер». Речь идет о долге в 235 млн рублей.