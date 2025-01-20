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Россельхозбанк требует банкротства новосибирской компании «Шанс-Премьер»

  • 20/01/2025, 11:00
Автор: Юлия Данилова
Россельхозбанк требует банкротства новосибирской компании «Шанс-Премьер»
Речь идет о долге в 235 млн рублей

«Россельхозбанк» обратился в арбитражный суд Новосибирской области с иском к компании ООО «Шанс-Премьер». Банк требует банкротства компании в связи с наличием задолженности 235 млн рублей. Речь идет о четырех кредитных договорах, которые обеспечены имущественным залогом. В список залогового имущества входят сыродельный цех, маслоцех, склады, гостиница, столовая, а также земельные участки площадью более 30 тысяч кв метров, расположенные в Чулымском районе. В списке залогового имущества нежилое помещение на Костычева,40. Третьим лицом в деле выступает ООО «Фабрика Фаворит».

Суд возбудил производство по делу.

По данным сервиса Контур Фокус, ООО «Шанс-Премьер» создано в 2003 году, уставный капитал — 3 млн рублей. Компания занимается арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом. Выручка в 2023 году составила 21 млн рублей (+9%), чистая прибыль — 1,6 млн руб. Директором и учредителем компании является Борис Дегтярев. Он также директор и учредитель «Фабрики Фаворит».

В декабре 2024 в арбитражный суд поступило заявление ИП Николая Дремина и «Россельхозбанка» о признании банкротом ОООО «Фабрика Фаворит», в связи с наличием задолженности. Общая сумма задолженности на конец декабря составила более 16 млн рублей.

Напомним, «Фабрика Фаворит» сообщила на сайте раскрытия информации о том, что не исполнила обязательства перед владельцами облигаций. 4 сентября компания должна была выплатить купонный доход в размере 986 тысяч рублей по первому облигационному выпуску. Однако, не смогла выполнить это обязательство. 19 сентября по выпуску наступил фактический дефолт.

Второй облигационный заем объемом 60 млн рублей «Фабрика Фаворит» разместила в октябре 2023 года за один день. Кроме того. в обращении находится дебютный заем эмитента. На 10 октября назначено полное погашение облигаций объемом 12,5 млн руб. и выплата 36 купона в размере 128 500 руб, дебютных отмечали в «Юнисервис Капитал».

ООО «Фабрика Фаворит» основано в 2004 году, производитель сыров и масложировой продукции. По итогам работы в первом квартале компания получила выручку 221,4 млн рублей (+18,6%). При этом чистая прибыль эмитента снизилась на 2,3% — до 3,4 млн рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что оборудование фабрики по производству масла под Новосибирском арестовано. Суд наложил обеспечительные меры на имущество предприятия. 

Фото предоставлено пресс-службой Минпромторга Новосибирской области.

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Рубрики : Бизнес Промышленность

Регионы: Новосибирск

Теги : производство сыра банкротство


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