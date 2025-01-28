В Новосибирской области на 30% выросло число штрафов за непристегнутый ремень

В Новосибирской области количество штрафов за непристегнутый ремень безопасности возросло почти на 30%.

По данным Госавтоинспекции региона, в 2024 году 624 749 водителей получили штрафы за езду без ремня безопасности, что на 29,9% больше, чем в 2023 году. Напомним, что с 1 января 2025 года штраф составляет 1500 рублей.

По словам специалистов, ремень безопасности играет важную роль в спасении жизней и здоровья. Согласно статистике, его использование почти на 50% снижает вероятность гибели в ДТП водителей и пассажиров на передних сиденьях и на 25% — пассажиров на задних сиденьях. Даже при небольших авариях ремень безопасности может помочь избежать серьезных травм.

— ГКУ НСО ЦОДД призывает участников дорожного движения — берегите себя и своих близких, пристегивайте ремни безопасности, — говорится в сообщении организации.

Стоит отметить, что рост штрафов за непристегнутый ремень в Новосибирской области произошел на фоне проблем с камерами фото и видеофиксации. Спустя полгода после вступления в силу новых правил установки камер фотовидеофиксации в Новосибирске согласованы всего 10 проектов организации дорожного движения. 57 находятся на согласовании в Госавтоинспекции. И.о. директора Городского центра организации дорожного движения Ирина Денисова отмечала, что за 20 дней января за нарушение правил дорожного движения в регионе была выписана 81 тысяча постановлений.

Ранее редакция сообщала о том, что штрафы за большинство нарушений ПДД повышаются с 1 января. Скидка на оплату штрафа, напротив, уменьшится с 50% до 25%.