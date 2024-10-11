Решение о выдворении 128 мигрантов принято в Новосибирской области

Решение о выдворении 128 иностранных граждан с территории России за неделю принято в Новосибирской области в результате комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2024».

— В отношении пяти вынесено решение о депортации с территории РФ. В отношении двух иностранцев реализована процедура депортации, — отметила Людмила Фоменко, заместитель начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД России по региону, изданию ТАСС.

В период с 30 сентября по 6 октября, в рамках второго этапа операции, представители регионального главка МВД России и других силовых ведомств провели 14 внеплановых документарных проверок. Цель проверок — установить законность привлечения и использования иностранной рабочей силы.

В результате было выявлено 350 административных правонарушений. В отношении 148 мигрантов было принято решение о неразрешении въезда в РФ, из них 28 лицам въезд был запрещен на 10 лет.

Ранее редакция сообщала о том, что сибирячка поставила на учет мигрантов за ремонт гаража.