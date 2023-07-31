В Новосибирске более 20 телеканалов попадают под отключения до 6 августа

С понедельника, 31 июля, в Новосибирске прерывают теле- и радиовещание, передает КП-Новосибирск со ссылкой на Сибирский региональный центр Российской телевизионной и радиовещательной сети. Ожидается, что периодические отключения продлятся до 6 августа, при этом сигнал будет пропадать с 10 утра до 17 часов вечера.

— В это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования, — уточнили в ведомстве.

Уточняется, что под отключения попадают более 20 телеканалов, среди которых «Первый канал», «Россия 1», «Россия 24», «РЕН ТВ», «ТНТ», «СТС» и многие другие.

Кроме того, ограничения будут касаться и радио. В указанный выше период работать не будут «КП-Новосибирск», «Новое радио», «Дорожное радио», «Ретро FM» и так далее.