В Новосибирске директору частного детского сада предъявлено обвинение по уголовному делу о ненадлежащем оказании услуг, сообщили в СК России по Новосибирской области.

— Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), — говорится в сообщении.

В ходе предварительного следствия, изучаются все обстоятельства произошедшего, будет дана юридическая оценка действиям всех лиц на предмет надлежащего оказания услуг.

Напомним, следственные органы и прокуратура организовали проверки по сообщению о применении насилия в отношении малолетних воспитанников частного детского сада в городе Новосибирске воспитателем данного учреждения. В настоящее время следственными органами деятельность детского сада приостановлена. Позже председатель СК России Александр Бастрыкин взял под контроль расследование дела.

Ранее редакция сообщала, что прокуратура проверит детский сад в Новосибирске, где воспитатель бьет детей.