В Парке Арена в Новосибирске ко Дню города откроют кафе

21 мая вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова проверила исправление работ после зимы в Парке «Арена» у нового ЛДС, об этом она рассказала в своем Телеграм-канале. По ее словам, восстановительные работы на объекте завершены.

— Остались работы второго этапа, такие как установка входной зоны, проката, кафе и памп-трека. Вижу, что горожанам не хватает кафе, но эта проблема будет решена к Дню города! Радует, что в Новосибирске появилось новое современное общественное пространство, — говорится в сообщении.

Благоустройство территории возле нового ЛДС площадью 15,5 га стартовало в начале 2021 года. Для парка расчистили прибрежную полосу. Подрядчиком работ выступило ООО «Премиумстрой», сумма заключённого контракта составила 442 млн руб. В дальнейшем городские власти планируют продлить парк в сторону Бугринской рощи, а также создать прилегающую к нему зону отдыха у Оби.

— Проектом предусмотрено, что на территории парка и прилегающих территориях будут проводиться большие спортивные мероприятия, в том числе марафон и полумарафон, а также мероприятий в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни», — сообщал в начале февраля заместитель директора муниципального учреждения «Городские парки» Игорь Долозов в ходе отчета управления по благоустройству общественных пространств об итогах работы в 2022 году. — В перспективе произойдет объединение парка «Арена» и Бугринской рощи через создание благоустроенной рекреационной зоны вдоль реки Обь. Ее рабочее название — «Парк Усть-Тула».

Ранее редакция сообщала, что в День города в парке «Арена» пройдет крупный VK-фест 2023 в Новосибирске.