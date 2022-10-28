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В Новосибирске более девяти тысяч айтишников получили отсрочку от мобилизации

  • 28/10/2022, 18:59
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отсрочка от мобилизации для IT-специалистов
Всего в регионе в данной сфере работают более 30 тыс. сотрудников в трех тысячах организаций.

Более 9 тысяч ИТ-специалистов из Новосибирской области получили право на отсрочку от частичной мобилизации, которая была объявлена в стране с 21 сентября.

— По данным Минцифры Новосибирской области, право на отсрочку в рамках частичной мобилизации на текущий момент получили более 9 тыс. IT-специалистов, — сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Ранее в министерства цифрового развития и связи Новосибирской области уточнили, что на отсрочку от мобилизации могут рассчитывать такие специалисты информационно-коммуникационных технологий, как: сотрудники аккредитованных ИТ-компаний, задействованные в разработкеи эксплуатации ИТ-решений; операторы связи и зарегистрированных СМИ, включенных в перечень системообразующих.

Всего в регионе в данной сфере работают более 30 тыс. сотрудников в трех тысячах организаций.

По сообщению военного комиссара региона Евгения Кудрявцева, из Новосибирской области для участия в спецоперации на территории Украины направлены более двух тысяч человек, среди которых есть добровольцы и те, кто попал под частичную мобилизацию.

 

Ранее редакция сообщала, что отцы троих детей освобождены от частичной мобилизации.

Фото: pixabay.com — StartupStockPhotos

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Новосибирская область

Теги : Частичная мобилизация спецоперация в Украине отсрочка от мобилизации для IT-специалистов Минцифры Новосибирской области


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