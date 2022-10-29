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Ленинский район Новосибирска прирастёт новостройками на десятки тысяч «квадратов»

  • 29/10/2022, 10:38
Автор:
новостройки Новосибирска
В рамках программы комплексного развития территории города.

Комплексная застройка территории в Ленинском районе составит 55,2 тыс кв м вместо ранее запланированных 38,2 тыс. Об этом говорится в постановлении главы города № 3094 от 26 октября.

Внести в пункт 4 постановления мэрии города Новосибирска от 28.08.2022 № 3527 «О комплексном развитии территории застройки в границах ул. Костычева, ул. Степной, 3-й пер. Серафимовича, 3-й пер. Римского-Корсакова» изменение, изложив в следующей редакции: установить объём строительства объектов капитального строительства в границах территории жилой застройки 55255 кв м., говорится в документе.

комплексное развитие территории

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Как следует из приложения к первоначальному документу, участок, о котором идёт речь, занимает площадь 15,3 тыс кв.м. и насчитывает 8 многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащих сносу. Взамен, как следует из документа, здесь может появиться новая многоэтажная жилая застройка.

Предельное максимальное количество надземных этажей объектов строительства с видом разрешенного использования «многоквартирные многоэтажные дома» 18, перечисляются в приложении характеристики будущей застройки. Предельное минимальное количество машино-мест для стоянок транспортных средств 1 машино-место на 115 кв. м общей площади квартир (за исключением лоджий, балконов, веранд, террас, холодных кладовых и тамбуров), но не менее 0,5 машино-места на 1 квартиру, из них не более 15 % гостевых машино-мест; максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка 2,5.

Напомним, что перспективы комплексной застройки уже разделили на два лагеря жителей Советского района. Одни выступают в её поддержку, аргументируя необходимостью переселять людей из ветхих домов. Другие считают, что территория застройку не «потянет» в части инженерной и социальной инфраструктуры. Интересы этих групп отстаивают депутаты горсовета Новосибирска Светлана Каверзина и Наталья Пинус.

 

Ранее редакция сообщала о синхронизации работ строителей и ресурсоснабжающих организаций на подлежащих застройке территориях.

Фото  flickr.com — Gensa Gensa

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Рубрики : Власть Недвижимость Город

Регионы: Новосибирск

Теги : новостройки Новосибирска Комплексное развитие территории


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