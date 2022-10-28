Еще 30 российских чиновников и семь организаций попали под санкции Норвегии

Норвегия расширила список санкций за счет еще 30 российских чиновников и семи организаций, передает ТАСС.

— Норвегия снова поддерживает ЕС в отношении санкций против России, чтобы сохранить давление на правительство страны и его сторонников, — пояснила глава МИД Норвегии Анникен Хюитфельдт.

Отмечается, что рестрикциям подверглись прежде всего организаторы референдумов о воссоединении с Россией ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Ранее Норвегия ужесточила контроль за российскими рыболовецкими судами и теперь они смогут доставлять рыбу только в три порта: Тромсё, Киркенес и Ботсфьорд.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в Украине. В ответ Запад приступил к поэтапному введению многочисленных санкций и регулярно поставляет оружие и военную технику Киеву. По словам российского президента, санкции нанесли ощутимый удар по всей мировой экономике.