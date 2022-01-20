Одного из главных приставов области задержали за взятку

Возбуждено уголовное дело в отношении замначальника управления службы судебных приставов по Новосибирской области Елены Кирилловой, подозреваемой в получении взятки. По версии следствия, за взятку 50 тысяч рублей она сняла судебное ограничение на выезд за границу предпринимателя, чей долг составил несколько миллионов рублей. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.
— Основанием для привлечения Елены Кирилловой к уголовной ответственности послужили материалы МВД, — сообщает издание.
Позднее информацию об обвинении замначальника УССП Новосибирской области подтвердили в пресс-службе областного Управления судебного департамента, сообщив, что решением суда Центрального района подозреваемая до 17 марта будет находиться под домашним арестом.
Стоит напомнить, что в Новосибирской области только за прошедший год под уголовное дело о взяточничестве попала целая плеяда руководителей. Среди них, в частности, экс-глава территориального управления автодорог Михаил Чуманов, бывший замминистра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Сергей Ставицкий, экс-прокурор Дзержинского района Новосибирска Олег Бушмакин, экс-председатель комитета рекламы и информации мэрии Новосибирска Дмитрий Лобыня.
Фото редакции
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