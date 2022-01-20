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Одного из главных приставов области задержали за взятку

  • 20/01/2022, 13:55
Автор:
Новости Новосибирска
В отношении замначальника ведомства уже избрана мера пресечения.

Возбуждено уголовное дело в отношении замначальника управления службы судебных приставов по Новосибирской области Елены Кирилловой, подозреваемой в получении взятки. По версии следствия, за взятку 50 тысяч рублей она сняла судебное ограничение на выезд за границу предпринимателя, чей долг составил несколько миллионов рублей. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Основанием для привлечения Елены Кирилловой к уголовной ответственности послужили материалы МВД, сообщает издание.

Позднее информацию об обвинении замначальника УССП Новосибирской области подтвердили в пресс-службе областного Управления судебного департамента, сообщив, что решением суда Центрального района подозреваемая до 17 марта будет находиться под домашним арестом.

Стоит напомнить, что в Новосибирской области только за прошедший год под уголовное дело о взяточничестве попала целая плеяда руководителей. Среди них, в частности, экс-глава территориального управления автодорог Михаил Чуманов, бывший замминистра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Сергей Ставицкий, экс-прокурор Дзержинского района Новосибирска Олег Бушмакин, экс-председатель комитета рекламы и информации мэрии Новосибирска Дмитрий Лобыня.

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При этом Управление службы судебных приставов относительно недавно оказывалось и в центре внимания ряда депутатов горсовета Новосибирска, отмечавших недостаточно эффективную, по их мнению, работу ведомства по взысканию задолженности за аренду муниципальной земли с компаний-застройщиков. Напомним, что общая сумма долга арендаторов за землю в Новосибирске превышает 4 млрд рублей. Из них, по информации мэрии, взыскать в настоящий момент реально только 1,8 млрд, треть этой суммы мэрия в лице департамента земельных и имущественных отношений планирует к взысканию в текущем году, остальную сумму — в последующие годы.

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Рубрики : Власть Право&Порядок

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : Тэги: взятка суд приставы коррупция власть


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