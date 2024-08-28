В Новосибирске будут разрабатывать Flip-Chip оборудование для силовой электроники

Минская компания ОАО «Планар» и НГТУ НЭТИ подписали соглашение о поставке технологического оборудования и его комплектующих частей, а также совместном развитии технологической базы производства высокоэффективной бортовой энергопреобразующей аппаратуры с микропроцессорной системой управления на основе микроэлектронных технологий.

В рамках договоренностей, предусмотренных соглашением, стороны будут проводить совместную разработку технологического оборудования и технологии для производства силовых гибридных интегральных схем высокого уровня интеграции с использованием технологии Flip-Chip (2.5/3D) и изготавливать опытные образцы указанного оборудования, пояснили в пресс-службе НГТУ НЭТИ.

— В России пока нет производителей оборудования по разработке гибридных интегральных схем, в которых реализуются так называемые Flip-Chip-технологии. Мы совместно с «Планаром» будем формировать техническое задание на данное оборудование, разрабатывать и проверять его. Далее будем отрабатывать технологию изготовления оборудования и доводить до серийного производства, — пояснил директор Института силовой электроники, заведующий кафедрой электроники и электротехники НГТУ НЭТИ доктор технических наук, профессор Сергей Харитонов.

Первый список рекомендованного к разработке в 2025—2035 годах отечественного (российско-белорусского) оборудования для задач производства высокоэффективной бортовой энергопреобразующей аппаратуры с микропроцессорной системой управления по технологии 3D и 2,5D сборки стороны договорились согласовать и подписать не позднее 31 декабря 2024 года.

Кроме того, «Планар» подписал дорожную карту сотрудничества в сфере производства микроэлектронных изделий на 2025-2035 годы с АО «Новосибирский завод полупроводниковых приборов Восток». Предмет дорожной карты – освоение новых технологий, обеспечение совместного развития рынков сбыта, сокращение затрат на изделия, увеличение степени удовлетворённости потребителей, увеличение продаж новых изделий на взаимовыгодной основе.

ОАО «Планар» создано в 1971 году. Холдинг «Планар» является единым научно-техническим комплексом предприятий, который на базе самых современных технологий и достижений науки и техники в различных областях знаний разрабатывает и производит сложнейшее специальное оптико-механическое, контрольно-измерительное и сборочное оборудование для производства изделий микроэлектроники, говорится на сайте компании.

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