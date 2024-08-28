Рекламодателям

В Новосибирске будут разрабатывать Flip-Chip оборудование для силовой электроники

  • 28/08/2024, 09:17
Автор: Юлия Данилова
В Новосибирске будут разрабатывать Flip-Chip оборудование для силовой электроники
В серийное производство новосибирцы его планируют запускать совместно с минской кампанией.

Минская компания ОАО «Планар» и НГТУ НЭТИ подписали соглашение о поставке технологического оборудования и его комплектующих частей, а также совместном развитии технологической базы производства высокоэффективной бортовой энергопреобразующей аппаратуры с микропроцессорной системой управления на основе микроэлектронных технологий.

В рамках договоренностей, предусмотренных соглашением, стороны будут проводить совместную разработку технологического оборудования и технологии для производства силовых гибридных интегральных схем высокого уровня интеграции с использованием технологии Flip-Chip (2.5/3D) и изготавливать опытные образцы указанного оборудования, пояснили в пресс-службе НГТУ НЭТИ.

В России пока нет производителей оборудования по разработке гибридных интегральных схем, в которых реализуются так называемые Flip-Chip-технологии. Мы совместно с «Планаром» будем формировать техническое задание на данное оборудование, разрабатывать и проверять его. Далее будем отрабатывать технологию изготовления оборудования и доводить до серийного производства, — пояснил директор Института силовой электроники, заведующий кафедрой электроники и электротехники НГТУ НЭТИ доктор технических наук, профессор Сергей Харитонов.

Первый список рекомендованного к разработке в 2025—2035 годах отечественного (российско-белорусского) оборудования для задач производства высокоэффективной бортовой энергопреобразующей аппаратуры с микропроцессорной системой управления по технологии 3D и 2,5D сборки стороны договорились согласовать и подписать не позднее 31 декабря 2024 года.

Кроме того, «Планар» подписал дорожную карту сотрудничества в сфере производства микроэлектронных изделий на 2025-2035 годы с АО «Новосибирский завод полупроводниковых приборов Восток». Предмет дорожной карты – освоение новых технологий, обеспечение совместного развития рынков сбыта, сокращение затрат на изделия, увеличение степени удовлетворённости потребителей, увеличение продаж новых изделий на взаимовыгодной основе.

ОАО «Планар» создано в 1971 году. Холдинг «Планар» является единым научно-техническим комплексом предприятий, который на базе самых современных технологий и достижений науки и техники в различных областях знаний разрабатывает и производит сложнейшее специальное оптико-механическое, контрольно-измерительное и сборочное оборудование для производства изделий микроэлектроники, говорится на сайте компании.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске откроют учебный дизайн-центр силовой электроники.

Фото предоставлено пресс-службой НГТУ НЭТИ, автор фото В. Жарковская.

85

Рубрики : Бизнес Технологии Наука

Регионы: Россия Новосибирск Минск

Теги : силовая электроника Разработка оборудования


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Erid:F7NfYUJCUneLt2MCAVc3ЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLt2MCAVgLЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLt2MCAVkmЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLtXEBv6ZuЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLt2MCAVkoЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLt2MCAVbyЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Геннадий Шевнин: Дроны с компьютерным зрением помогают аграриям «Сибагро»

Геннадий Шевнин: Дроны с компьютерным зрением помогают аграриям «Сибагро»

В этом году в Кудряшовском свинокомплексе «Сибагро», несмотря на сложные погодные условия, засеяли 74,5 тысячи гектаров.
Все материалы
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
На торги под жилищное строительство выставлены три участка под Новосибирском
28/08/24 10:45
Недвижимость
Движение на левобережной развязке четвёртого моста в Новосибирске возобновили
28/08/24 10:30
Город
Александр Бастрыкин поручил проверить нелегальные автовокзалы с мигрантами в Новосибирске
28/08/24 10:15
Право&Порядок
Приставы в третий раз оштрафовали банк на 500 тыс рублей в Новосибирске
28/08/24 10:00
Общество
Прокуратура нашла переполненный мигрантами хостел с нарушениями в Новосибирске
28/08/24 9:30
Право&Порядок
билайн Big Data & AI и Сеченовский университет создали ИИ-модель для оценки прогноза рецидива рака почки
28/08/24 9:23
Бизнес
В Новосибирске будут разрабатывать Flip-Chip оборудование для силовой электроники
28/08/24 9:17
Бизнес Наука Технологии
Иван Рассолов: топ-3 уголовных риска для бизнеса в 2024 году
28/08/24 9:00
Право&Порядок
На Новосибирск обрушилась магнитная буря
27/08/24 19:00
Общество
Новосибирская область в топ-10 регионов с максимальной долей судебных издержек по ОСАГО
27/08/24 18:30
Бизнес Общество Страхование
Жители Новосибирска выразили свое отношение к субботникам
27/08/24 18:00
Общество
Мошенники теперь представляются сотрудниками Госархива
27/08/24 17:22
Финансы
Сезон белых грибов начался в Новосибирской области
27/08/24 17:00
Общество
Суд рассмотрит дело экс-министра ЖКХ Новосибирской области Дениса Архипова
27/08/24 16:45
Право&Порядок
Консорциум российских вузов будет готовить кадры для наукоемкого бизнеса Африки
27/08/24 16:30
Образование
Производитель электромобиля «Атом» сделал заказ новосибирским компаниям и вузу
27/08/24 16:15
Бизнес Технологии Транспорт
Мигранта с кастетом задержали в аэропорту Новосибирска
27/08/24 16:00
Право&Порядок
Мигранты устроили свой личный автовокзал у Хилокского рынка в Новосибирске
27/08/24 15:37
Общество
Из-за тумана рейс Москва – Барнаул сел в Новосибирске
27/08/24 15:30
Происшествия
Оборот дорогих ресторанов в Новосибирска вырос почти на 50 процентов
27/08/24 15:00
Бизнес Город
Популярное
Опубликован Лунный посевной календарь на август 2024 в Новосибирске
27/07/24 11:00
Общество
Воспитательницу, которая заразила девять детей туберкулезом, отдали под суд
21/06/24 16:43
Почти 200 человек госпитализированы с подозрением на ботулизм в России
18/06/24 14:24
Черная Фасоля ищет дом
10/06/24 12:13
Пушистая красавица с доверчивым взглядом ищет дом!
28/05/24 13:53
Ночью в музеях города посетители смогут увидеть НЕреальный Новосибирск
17/05/24 9:00
Культура
Новости компаний
Банк Уралсиб в Красноярске стал партнером донорской акции «Я + Я»
28/08/24 9:00
Объявлены победители девятнадцатого Межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО»
27/08/24 15:58
Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером Регионального слета школьных лесничеств
27/08/24 9:00
Банк Уралсиб развивает программную роботизацию на базе российской платформы PIX RPA
22/08/24 9:00
Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам и накопительным счетам в юанях
21/08/24 9:00
«Россети Новосибирск» заменили уничтоженную погрузчиком опору ЛЭП и восстановили электроснабжение по нормальной схеме
20/08/24 15:19

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Август 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска