Первый учебный дизайн-центр силовой электроники откроют в Новосибирске

Первый в Сибири учебный дизайн-центр силовой электроники откроется в НГТУ в марте 2024 года. В центре будут готовить инженерные и научные кадры, а также заниматься решением задач отечественной силовой электроники.

— Учебный дизайн-центр силовой электроники будет интегрирован в экосистему дизайн-центра «Силовая электроника», открытого в рамках программы «Приоритет 2030» , — говорится в сообщении пресс-службы НГТУ.

Отмечается, что стоимость реализации проекта с 2024 по 2026 год составит более 345 миллионов рублей, из которых 203 млн рублей — средства федерального бюджета. В центре планируется установить передовое оборудование.

Результатом развития центра станет подготовка дефицитных элитных кадров в области силовой электроники и микроэлектроники.

Ранее редакция сообщала о том, что студенты из Новосибирска нашли способ обеспечить интернетом отдаленные территории.