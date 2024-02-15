Первый учебный дизайн-центр силовой электроники откроют в Новосибирске

Первый в Сибири учебный дизайн-центр силовой электроники откроется в НГТУ в марте 2024 года. В центре будут готовить инженерные и научные кадры, а также заниматься решением задач отечественной силовой электроники.
— Учебный дизайн-центр силовой электроники будет интегрирован в экосистему дизайн-центра «Силовая электроника», открытого в рамках программы «Приоритет 2030» , — говорится в сообщении пресс-службы НГТУ.
Отмечается, что стоимость реализации проекта с 2024 по 2026 год составит более 345 миллионов рублей, из которых 203 млн рублей — средства федерального бюджета. В центре планируется установить передовое оборудование.
Результатом развития центра станет подготовка дефицитных элитных кадров в области силовой электроники и микроэлектроники.
Ранее редакция сообщала о том, что студенты из Новосибирска нашли способ обеспечить интернетом отдаленные территории.
Фото с сайта НГТУ
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru