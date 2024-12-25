От покупки опасных петард «Корсар» предостерегают новосибирцев спасатели

В ГУ МЧС России поступили тревожные сигналы о том, что злоумышленники готовят крупную партию пиротехнических изделий, которые представляют опасность для жизни и здоровья граждан.
Главная угроза заключается в том, что между зажиганием петарды и ее взрывом отсутствует временной промежуток. В такой ситуации у человека нет возможности избежать опасности, отбросив петарду или отбежав от нее. Речь идет о петардах марки «Корсар».
— Будьте внимательны, бдительны, старайтесь приобретать пиротехнические изделия, тем более мощные, в сертифицированных, проверенных местах, крупных магазинах. Не доверяйте торговле с лотков и проверяйте документацию, — сообщил заместитель начальника отдела нормативно-технического Главного управления МЧС России по Новосибирской области Андрей Хорошев на пресс-конференции.
По словам Хорошева, нет достоверных данных о том, что на рынке в Новосибирске можно приобрести подобные петарды. Однако, это не является подтверждением, а лишь предостережением.
Ранее редакция сообщала о том, что курьеры из службы доставки взорвали бомбочку в подъезде жилого дома в Новосибирске. Молодые люди устроили настоящий переполох в многоэтажке после доставки заказа.
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