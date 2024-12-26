Вольеры белых медведей оборудуют системой подогрева воды в зоопарке Новосибирска

В Новосибирском зоопарке вольеры белых медведей будут оборудованы системой подогрева воды.

— Прокуратурой Заельцовского района совместно с сотрудниками Россельхознадзора по обращениям жителей города проведена проверка условий содержания белых медведей в зоологическом парке, — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

В ходе проверки были обнаружены нарушения законодательства, регулирующего ответственное обращение с животными.

В частности, было установлено, что в осенне-зимний период в вольерах с белыми медведями отсутствует система подогрева воды в бассейнах. Это стало основанием для вынесения представления в адрес учреждения и привлечения юридического лица к административной ответственности.

Также были приняты меры по приведению вольеров в соответствие с законодательством.

После вмешательства прокуратуры был разработан проект обустройства системы подогрева. Проведение работ и устранение выявленных нарушений находятся на контроле прокуратуры Заельцовского района.

Как отметил директор зоопарка Андрей Шило, подогрев нужен для того, чтобы на воде не образовывался лед.

— Сейчас, по мере возможности, наливаем и сливаем воду, чтобы животные могли купаться, — рассказал он изданию «Прецедент».

Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура потребовала обезопасить провода для птиц в заказниках Новосибирска. В 2024 году в охранных зонах установлено уже более трех тысяч птицезащитных устройств.