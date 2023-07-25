В Новосибирске будут судить бывших сотрудников Ростехнадзора

Уголовное дело в отношении двух бывших сотрудников Ростехнадзора направлено в Центральный районный суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.

Они обвиняются в получении взяток (ч. 3 ст. 290, ч. 2 ст. 290, ч. 1 ст. 290 УК РФ) и посредничестве во взяточничестве (ч. 1 ст. 291.1 УК РФ).

По версии следствия, обвиняемые, являясь госинспекторами отдела по надзору за объектами газопотребления и газораспределения Ростехнадзора, в период с сентября 2021 по ноябрь 2022 года получали взятки за сокращение установленных законом сроков рассмотрений обращений предпринимателей, принятие сотрудниками Ростехнадзора решений, благоприятных для предпринимателей, получение актов приемок законченных строительных работ на объектах.

Общая сумма взяток составила около 500 тыс. рублей.

Ранее редакция сообщала, что ремонтная компания «Новотранс» оштрафована за взятку.