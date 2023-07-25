В Новосибирске разработали прибор для работы в космосе

Сейчас прибор проходит испытания на космическом аппарате «Скиф-Д». Авторы проекта сообщают о том, что уже есть хорошие результаты.

— С помощью этого прибора проводится уникальный эксперимент по исследованию радиационной обстановки на средней круговой орбите – 8070 километров с полярным наклонением 90°. Это малоизученная и практически не исследованная до настоящего времени орбита, — говорит заведующий Отделом аэрокосмических исследований НГУ Виталий Прокопьев.

Специалист добавляет, что изучение этой орбиты открывает новые горизонты для развития в России широкополосного интернета. Именно на такой высоте лучше всего размещать оборудование, чтобы обеспечить устойчивой интернет-связью удалённые регионы страны. Речь идёт в том числе о районах крайнего Севера, Арктики, Северного морского пути. Широкий угол обзора позволит реализовать эту задачу с помощью относительно небольшой группировки аппаратов.

— Наш прибор штатно отработал на борту «Скиф-Д» восемь месяцев, и мы можем сказать, что успешно прошли этап летных испытаний. В планах продолжить работу по проведению такого рода орбитальных экспериментов. Уже сейчас готова опытная версия прибора под форм-фактор CubeSat для установки на малые космические аппараты, — рассказал спикер.

Новосибирский госуниверситет на протяжении многих лет создаёт уникальные разработки для российской космонавтики. Новый аппарат поможет в решении глобальной задачи по ликвидации в стране, так называемого, цифрового неравенства.