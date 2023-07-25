Мужчина в Доволенском районе умер от укуса змеи

Мужчина из Доволенского района умер от укуса змеи. Он поздно обратился в больницу. Об этом сообщает редакция газеты Сельская правда.

— У него были сопутствующие заболевания, иммунитет был ослаблен, — пояснили в редакции.

Отмечается, что змею не удалось поймать.

На данный момент в Доволенскую ЦРБ с укусами змей обратились уже четыре человека.

Напомним, что встречу со столь опасным существом можно и предотвратить, если соблюдать некоторые правила. На участке нужно регулярно косить траву и не допускать разрастания бурьяна. Кроме того, как уже было сказано выше, нужно периодически осматривать участок на предмет появления змеиных нор и сразу же заливать их водой, чтобы выпроводить пресмыкающееся и не дать ему повода вернуться.

Если вы часто бываете на природе, то всегда смотрите под ноги и старайтесь топать погромче при ходьбе, особенно если вы точно знаете, что в этой области водятся змеи (и, в частности, ядовитые). Это, конечно, не исключит риск столкнуться с пресмыкающимся, но поможет значительно снизить шансы на встречу, а это уже немало.

Ранее редакция сообщала о том, что 33 человека госпитализированы с подозрением на клещевой энцефалит в Новосибирской области.