В Новосибирске на празднование Дня флага России выделено 1,5 млн рублей

В Новосибирске объявлен аукцион на выполнение работ по организации праздника, посвященного Дню государственного флага России. Заказчиком выступает ГКУ Новосибирской области «Центр гражданского, патриотического воспитания и общественных проектов». Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно документации, подрядчик должен организовать и провести праздничное мероприятие в Новосибирске. Поставщик организует торжественную, творческо-показательную части события, в том числе развертывание стяга триколор.

Во время празднования Дня государственного флага России состоится автопробег в 10 районах и городских округах Новосибирской области, в котором примут участие автомобили, украшенные флагами России. Мероприятие запланировано на 22 августа и будет финансироваться из областного бюджета. На эти цели выделено 1,5 млн рублей.

День Государственного флага Российской Федерации —установлен в России в 1994 году и отмечается 22 августа, является рабочим днём. Посвящён возрождённому флагу Российской Федерации — России — «национальному триколору». Национальный триколор поднят постоянно над зданиями официальных органов управления России, дипломатических ведомствах, общественных объединений, а также в местах дислокации воинских формирований.