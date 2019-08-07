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В Новосибирске цены на квартиры в новостройках за 3 года выросли на 23,7%

Город на третьем месте в топ-10 по росту стоимости недвижимости.
  • 07/08/2019, 09:47
В Новосибирске цены на квартиры в новостройках за 3 года выросли на 23,7%

Эксперты портала недвижимости Domofond.ru проанализировали динамику цен в новостройках в 63 крупных  городах страны с июля 2016 по июль 2019 года. За 3 года цены на квартиры в новостройках выросли в 45 городах, снизились — в 18. Среди всех рассмотренных городов максимально подорожало жилье в Сочи. Цена квадратного метра выросла здесь на 53,4%, с 79 042 до 121 259 руб. На втором месте в топ-10 Иркутск с положительной динамикой 24,1%: стоимость поднялась с 50 081 руб. в июле 2016 года до 62 141 руб. в июле 2019-го. Новосибирск на третьем месте. В городе новостройки прибавили в цене 23,7%: в июле 2019 года квадратный метр стал стоить 66 500 руб, говорится в исследовании компании.

В топ-10 городов с самым значительным падением цен на квартиры в новостройках за 3 года из Сибири попал Кемерово — с 45 до 43 тыс за кв метр (-5%).

Фото Юлии Даниловой

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