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Разрыв аорты: можно ли предотвратить?

  • 07/08/2019, 09:33
Разрыв аорты в 90% случаев заканчивается смертью.

Причиной разрыва становится аневризма – выпячивание стенок аорты или их расширение, которое возникает вследствие истончения стенок этого крупного сосуда. Причем последние три десятилетия аневризма стала возникать в несколько раз чаще, чем ранее, поэтому вероятность внезапной смерти существенно возросла для каждого из нас. А особенно для тех, кто находится в группе риска.

Причины аневризмы

Аневризма может появиться в любой артерии, но чаще всего поражается самый крупный сосуд – аорта. Происходит это по разным причинам – повреждение сосудов может быть как врожденным заболеванием, так и приобретенным. Во втором случае к истончению сосудистых стенок приводит увлечение алкоголем, курение, гипертоническая болезнь, сахарный диабет, а также атеросклеротические отложения на внутренних поверхностях артерии.

Развитие аневризмы

Аорта подвергается колоссальным нагрузкам: она перегоняет кровь из сердца к другим органам человека, ежегодно перекачивая объем порядка 200 миллионов литров. При изнашивании аортальной стенки возникает расслоение или выпячивание сосуда. При этом кровь затекает между стенками аорты, и происходит разрыв последней. Результатом в подавляющем большинстве случаев становится моментальная смерть. Разрыв аневризмы может произойти в грудном или брюшном отделе, часто встречается и аневризма сосудов головного мозга.

Тревожные «звоночки»

Длительное состояние постоянной сонливости и слабости, повышенное давление и боли в грудной области часто являются предвестниками аневризмы.

Если же случается приступ, то стремительно снижается артериальное давление, растет температура тела, появляются выраженные болевые ощущения. В некоторых случаях кожные покровы приобретают синюшный оттенок, а внезапно набухшие вены заметно проступают под кожей. При перечисленных симптомах следует вызвать неотложную медицинскую помощь или (при невозможности дождаться «скорой») любым способом срочно добраться до больницы

Лечение аневризмы

Разрыва аорты можно избежать, если выявить проблему, не дожидаясь приступа. Аневризма лечится только оперативным путем. Причем если ранее обычно делалась классическая полостная операция по замене изношенного отрезка аорты протезом, то сейчас в основном прибегают к эндопротезированию. Этот вариант оперативного вмешательства состоит из нескольких этапов:

  • Хирург, используя катетер, вводит в сосуд эндопротез;
  • Протез продвигается точно к тому месту, где аорта истончена;
  • Эндопротез устанавливается, закрывая собой изношенные стенки сосуда.

После такой операции пациент может вернуться к обычной жизни, не опасаясь больше внезапного разрыва аорты.

Диагностика аневризмы

Для того чтобы пройти обследование, вам необходимо обратиться к врачу. С учетом имеющихся симптомов и вашего образа жизни доктор может назначить:

  • Рентген грудной клетки;
  • Магнито-резонансную томографию;
  • Ультразвуковое исследование;
  • Ангиографию;
  • Эхокардиографию;
  • Компьютерную томографию.

Профилактика разрыва аорты

Для того чтобы не пропустить возникновение аневризмы, следует проходить регулярную диспансеризацию. Раз в 3 года каждый гражданин России имеет право пройти полное обследование бесплатно. Даже обычная флюорограмма может показать увеличение контуров аорты, после чего врач назначит дополнительное обследование.

И конечно, профилактикой аневризмы станет здоровый образ жизни – правильное питание, регулярное движение, отказ от курения и чрезмерного употребления алкоголя.

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