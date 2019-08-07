Область получит 411 млн на поддержку предпринимателей

На 411 млн рублей увеличено финансирование Новосибирской области на реализацию национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Соответствующие проекты дополнительных соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета были одобрены на заседании правительства региона.

— Распоряжением правительства РФ № 1498-р от 9 июля этого года увеличены объемы субсидий бюджетам субъектов РФ на господдержку МСП в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», — сообщил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров.

Региону общий объем субсидий увеличен с 580,2 млн рублей до 991,2 млн. Средства предоставлены региону в рамках федеральных проектов «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию», «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», «Популяризация предпринимательства».

Фото Юлии Даниловой