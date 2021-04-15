В Новосибирске демонтируют незаконные рекламные вывески и баннеры

— С 2019 года в Новосибирске действует архитектурный регламент, запрещающий использование баннерной ткани для рекламных вывесок, но некоторым недобросовестным собственникам проще повесить баннер (это дешево и можно оперативно его убирать в случае проверки), — сообщил председатель комитета рекламы и информации мэрии города Новосибирска Олег Хорошунов. — Только на прошлой неделе нашими силами было демонтировано 56 вывесок, 78 — предприниматели убрали добровольно.

По сообщению пресс-службы мэрии города, всего с начала 2021 года специалисты комитета рекламы и информации ведомства вынесли 791 предписание на незаконно размещенные рекламные конструкции. В прошлом году за этот же период было выписано около 400 таких предписаний. Кроме того, в настоящее время готовится вторая редакция регламента, где будут ужесточены требования к рекламным конструкциям. Регламент будет учитывать высоту, место размещения рекламы, количество на фасаде здания и т. д.