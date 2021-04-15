Горсовет Новосибирска настаивает на смене «мусорного» оператора

Комиссия горсовета по городскому хозяйству приняла решение обратиться к председателю горсовета Дмитрию Асанцеву, губернатору области Андрею Травникову и мэру Новосибирска Анатолию Локтю с просьбой проработать возможность смены регоператора по вывозу и утилизации твердых бытовых отходов на территории областного центра. Сейчас эту работу курирует ООО «Экология-Новосибирск».

— Обратиться к председателю горсовета Новосибирска Асанцеву и губернатору области Травникову с просьбой взять на контроль систематическую задолженность регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами перед МУП «САХ», — говорится в постановлении комиссии. — Направить обращение мэру Новосибирска Локтю с просьбой уделить внимание сложившейся ситуации и принять меры, направленные на ее разрешение, проработать с профильными подразделениями вопрос возможной передачи полномочий регоператора МУП «САХ».

Напомним, ранее в мэрии уже шли разговоры о смене регоператора в пользу МУП «Спецавтохозяйство».

О желании сменить частного регоператора на муниципального открыто заявляли и некоторые из депутатов.

— Та деятельность, которую вы осуществляете в границах нашего муниципалитета, нас катастрофически не устраивает. Вы делаете красивые презентации и отписки, — заявил, обращаясь к представителям компании-регоператора, депутат Игорь Украинцев. — Больше ничего. Поэтому у меня предложение: сформировать позицию нашей комиссии и подготовить обращение на уровень области, чтобы избавить муниципалитет от безобразной организации обращения с ТКО со стороны ООО «Экология-Новосибирск».

Поводом для такого решение стали претензии со стороны муниципалитета.

— Особого улучшения после начала работы на рынке утилизации ТКО «Экологии-Новосибирск» я, как работник департамента и как житель города Новосибирска, не увидел, — говорит начальник департамента энергетики и ЖКХ мэрии Дмитрий Перязев. — В течение 2 лет используется сложившаяся до 2019 года инфраструктура обращения с ТКО. Из 5 полигонов, действовавших в конце 2019 года, сегодня отходы из Новосибирска принимают только 2 (полигоны в Криводановке и Пашино закрыты, полигон под Кольцово — в стадии ликвидации). Если не принять каких-то конкретных действий, то через 2 года мы можем получить мусорный коллапс. Новых методов по сортировке, переработке нет в Новосибирске. Происходит постепенная монополизация рынка перевозок.

Отдельной претензией стали расчеты с компаниями-подрядчиками, занимающимися вывозом мусора, и, как следствие, их сокращение на рынке мусорных перевозок.

— В 2019 году по договору с «Экологией-Новосибирск» у нас работали 8 перевозчиков, в 2020-м — 5, сейчас осталось 3, — приводит данные Перязев. — Нам законодательство позволяет иметь отдельного регоператора. Мы бы хотели, чтобы в случае принятия такого решения это было наше МУП «САХ». Кроме того, если возможно, мы бы были готовы взять на себя полномочия субъекта РФ по контролю за утилизацией ТКО на территории Новосибирска.

В МУП «Спецавтохозяйство» отметили, что задолженность «Экологии-Новосибирск» за оказанные компанией услуги продолжает расти. Сейчас стороны выясняют отношения в судебном порядке.

— Я не буду суд комментировать, — говорит директор МУП «Спецавтохозяйство» Андрей Зыков. — Меня устраивали условия по отсрочке платежа на 2 месяца. Сейчас четвертый. За 2021 год мы не получили ни рубля. При этом по договору на размещение отходов у нас нет отсрочки, а по закону мы вообще должны работать по размещению по предоплате. Уже 5 месяцев у нас нет прибыли по размещению, даже 5 млн рублей. Мы постоянно говорим: размещение нам надо компенсировать в полном объеме. У нас нет денег, кроме как на зарплату, солярку и экологические мероприятия. Но мы не имеем право прекратить прием отходов, иначе город утонет в мусоре.

— В 2019 году «САХ» обслуживало один район Новосибирска, — напоминает директор компании Лариса Анисимова. — В 2020 году доля «Спецавтохозяйства» увеличилась. Оно получило в обслуживание еще Советский район и часть Железнодорожного. В 2021 году «САХ» получило в обслуживание Первомайский, Советский, а вместо небольшой части Железнодорожного — огромный Кировский район. Поэтому, к сожалению, монополизация рынка происходит. Частные перевозчики заменяются муниципальным «Спецавтохозяйством».

Со своей стороны «Экология-Новосибирск» заявляет о попытке монополизации рынка как раз со стороны муниципального предприятия.

Что же касается претензии, озвученной Перязевым, что компания работает на всем готовом, то руководитель регоператора заявила: за несколько лет компания неоднократно обновляла собственную материальную базу.

— В 2019 году приобретены более 6 тысяч контейнеров, в 2020-м — более 7 тысяч, — сообщает Анисимова. — Продолжает обновляться парк техники, которая обслуживает Новосибирск и Новосибирскую область. На текущий год компанией «Эко-транс» запланировано приобретение 9 единиц техники. Регоператор приобретет еще 1,2 тысячи контейнеров. И по согласованию с Министерством ЖКХ определены два направления установки этих контейнеров. Первое: регоператор будет приобретать и устанавливать контейнеры на площадках, созданных органами местного самоуправления. Второе: приобретение контейнеров для раздельного накопления.

ООО «Экология-Новосибирск» выполняет функции регоператора по вывозу и утилизации твердых бытовых отходов на территории Новосибирской области с 31 декабря 2018 года. Охват территории области — 95%. У компании заключены почти 24 тысячи договоров с юрлицами.