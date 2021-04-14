Новосибирскими безнадзорными животными займутся на федеральном уровне

Острая проблема для Новосибирска — это безнадзорные животные. Недавно в горсовете проходил круглый стол по итогом которого, было принято решение на уровне горсовета сформировать комплекс законодательных мер в отношении регулирования ответственности хозяев животных. С этими предложениями городские депутаты планировали обратится к областным коллегам. Сегодня председатель комиссии по городскому хозяйству Игорь Кудин выступил с предложение направить обращение на федеральный уровень.

— Нам необходимо решить эту проблему общими усилиями. В данном обращении мы просим правительство РФ и Государственную Думу принять необходимые нормативные акты в частности, прописать требования по регистрации и выгулу животных, обозначить административную ответственность владельцев за поведение питомцев и завершить разработку программы по перемещению животных в приюты, — перечислил Игорь Кудин.

В мэрии уже заявляли, что в Новосибирске насчитывается около 35 тысяч домашних и безнадзорных животных. По данным МКУ «Новосибирский центр по проблемам домашних животных» за 2021 год в центр уже поступило 887 заявок на отлов животных, в 2020 — 2364, в 2019 — 3061. Начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних УМВД РФ по Новосибирску Константин Козлов отмечал, что из-за пробела в законодательстве полиция не может привлекать граждан к ответственности за правонарушения, связанные с нападениями животных. В 2018 году в УМВД города было 340 таких обращений граждан, в 2019-м — 337, в 2020-м — 296, в 2021-м — 54.