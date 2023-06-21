Депутата Заксобрания Владимира Лаптева выпустили под домашний арест

Дзержинский районный суд Новосибирска изменил меру пресечения депутату регионального заксобрания, бывшему сенатору Владимиру Лаптеву, обвиняемому в коррупции. Он перемещен под домашний арест.

— Суд удовлетворил ходатайство следователя об изменении меры пресечения в отношении депутата Законодательного Собрания Новосибирской области Лаптева на домашний арест, — подтвердили в управлении судебного департамента Новосибирской области. — Постановлением Дзержинского районного суда удовлетворено ходатайство следователя об изменении меры пресечения на домашний арест до 26 июля 2023. На сегодняшний день постановление суда не обжаловано.

Напомним, депутат Заксобрания, председатель комиссии по экологии и экс-сенатор Владимир Лаптев задержан в конце сентября 2022 года по подозрению в получении взятки. С тех пор он пребывает в СИЗО. Региональные СМИ, со ссылкой на источники в правоохранительных органах, сообщили, что Лаптев подозревается якобы в получении взятки от коллеги-депутата за оплачиваемую из бюджета должность в комиссии по экологии. На тот момент оплачиваемые должности в комиссии занимали только сам Лаптев и его зам — Юрий Кошкин. Сейчас Кошкин работает в аграрном комитете Заксобрания, а также заявляется заместителем председателя комиссии по экологии на профессиональной основе. Суд неоднократно продлевал срок содержания Владимира Лаптева под стражей.

В апреле этого года стало известно, что сын Владимира Юрий Лаптев обратился в суд с иском, суть которого заключалась в просьбе взыскать с должника Юрия Кошкина более 57 миллионов рублей и неустойку, так как Кошкин взял у него в долг по договору займа 45 миллионов.