Подозреваемого в домогательствах к детям арестовали со второго раза в Новосибирске

Суд в Новосибирске со второй попытки все-таки отправил под арест 45-летнего жителя поселка Садовый. Мужчину накануне разоблачили местные жители, которые увидели, как сибиряк завел в дом двух незнакомых мальчишек и щеголял перед ними в одних трусах.

Разъяренный сосед, увидев происходящее, забрался через балкон в квартиру подозреваемого, оглушил его и позвал на помощь других мужчин. Дети испугались и убежали. До приезда полиции сибиряки избили задержанного.

По местным чатам тут же разошлось фото извращенца и люди обещали самостоятельно устроить над ним расправу, если правоохранительные органы никак не отреагируют.

В результате мужчину все-таки задержали, но Новосибирский районный суд не стал его арестовывать.

– Суд полагает, что следователем не представлено достаточных данных, свидетельствующих об обоснованности подозрения в причастности задержанного мужчины, в материалах таких данных не приведено, – сообщили в судебном департаменте Новосибирской области.

Этот факт вызвал огромный общественный резонанс. К делу подключился глава СК Александр Бастрыкин.

И вот, спустя несколько дней, состоялось новое рассмотрение ходатайства следователя.

― Суд избрал мужчине меру пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца. Предъявлено обвинение в покушении на насильственные действия сексуального характера, ― прокомментировал Infopro54 источник в правоохранительных органах региона.

Между тем, сам задержанный и его родственники утверждают, что ничего противозаконного сибиряк не совершал. Якобы он просто делал ремонт в своей новой квартире и увидев на улице мальчиков пригласил их в гости. А полуобнаженный внешний вид арестант объяснил жаркой погодой.

Сейчас следователям предстоит детально разобраться во всех нюансах этого преступления. Чтобы обвиняемый не смог оказать давление на свидетелей и родителей ребятишек, его изолировали от общества.