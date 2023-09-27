В Новосибирске директор детского дома получила выговор после смерти воспитанника

Трагедия произошла этой весной. 15-летнего подростка нашли около здания детдома. Позже стало известно, что он вместе с другом решил сбежать через окно. Однако один из ребят сломал ногу, а другой в результате неудачного падения погиб. Что страшно, умер ребенок не сразу. Источник КП-Новосибирск сообщил, что парня, который изначально просто потерял сознание, затащили обратно в здание.

— Он умирал, а скорую боялись вызывать, — рассказали дети на условиях анонимности.

Мальчика всю ночь рвало, возле него стоял тазик крови. У него на голове, под волосами, была вмятина, которая прощупывалась. Он то приходил в себя, то отключался, — рассказал собеседник издания. — Скорую никто не вызывал даже не до утра, а до обеда, наверное. Есть врач в детском доме, она тоже была, не знаю только, на каком моменте подключилась. Дала просто таблетку какую-то, обезбол, видимо.

Когда скорую все-таки вызвали, мальчика вынесли на носилках, а его отцу сказали, что он умер. При этом упомянуть о побеге не посчитали нужным.

— Пришло сообщение, что мой сын погиб при несчастном случае. Я позвонил в шоке, мне рассказали, что мол, он на спортивном снаряде баловался, сорвался и упал. Якобы моего ребенка прооперировали в больнице, но спасти его не смогли. Сказали, что мой сын умер через сутки. Потом узнал, что это вранье! Начал узнавать, что за больница, где оперировали? Молчат, — поделился отец погибшего.

К делу подключились СК, прокуратура и чиновники.

Прошло больше полугода и стали известны первые результаты проверок, которые озвучила прокуратура.

— В связи с несоблюдением в полном объеме лицензионных требований к медицинской деятельности прокурором Кировского района вынесено представление и приняты меры для устранения нарушений, — сообщили в ведомстве.

По итогам проверки, проведенной департаментом социальной политики мэрии, директору и еще двум сотрудникам объявили строгий выговор.

В ходе разбирательств прокуратуре стало известно, что воспитанники могли спокойно убегать из учреждения. Это, в свою очередь, послужило вынесением еще одного представления в отношении учреждения, после чего в детдоме начали проводить работу с детьми, добавили в ведомстве.

Региональный СК возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Однако результаты расследования пока неизвестны, так же как и то, кто будет обвиняемым.