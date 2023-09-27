Участникам СВО продлили сроки льготной аренды в Новосибирске

В Новосибирске продлены сроки льготных условий использования имущества, находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска. Они будут действовать в отношении лиц, призванных на военную службу по мобилизации в ВС РФ или проходящих военную службу по контракту. Такое решение принято на заседании двадцать восьмой сессии Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва.

Депутаты приняли решение сразу в двух чтениях.

Ранее редакция сообщала, что получить бесплатно земельный участок смогут участники СВО в Новосибирской области.