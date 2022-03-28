В Новосибирске для Бугринского моста ищут охранников за 5,3 миллиона рублей

С подрядчиком заключат контракт с 22 апреля по 31 декабря 2022 года, сообщает КП-Новосибирск.

Заказчиком выступил «Гормост», который требует от победителя аукциона круглосуточной охраны объекта. Информация об аукционе появилось на сайте госзакупок.

— От подрядчика требуется организовать три поста круглосуточной охраны: стационарный и два поста быстрого реагирования. У охранников при себе должны быть резиновые дубинки, наручники и электрошокеры, а также средствами принудительной остановки транспорта на мосту, — указано в документах к закупке.

Причем до конца июня охранять мост должны круглосуточно два человека, а с июля к ним присоединится оператор для технической связи. Сотрудники поста должны будут иметь при себе резиновые дубинки, наручники, электрошокеры и средства принудительной остановки транспорта. Также в обязанности сотрудников ЧОПа войдет реагирование на нарушения пропускного режима.