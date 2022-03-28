Дольщикам еще семи долгостроев вернут вложенные в стройку деньги

Проблемы ещё семи долгостроев Новосибирской области будут решены с применением механизма публично‑правовой компании «Фонд развития территорий» (ППК «Фонд»). Такое решение принято Наблюдательным советом компании. Компенсации за свое недостроенное жилье получат порядка 750 дольщиков нашего региона, сообщила пресс-служба правительства региона.

Исполняющий обязанности министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков напомнил, что благодаря механизму публично-правовой компании уже активно работает, благодаря этому решаются проблемы 17 домов: дольщикам четырех долгостроев компенсации уже выплачены, по еще пяти домам решение принято в январе 2022 года, и выплаты будут осуществлены в ближайшее время, 8 проблемных объектов будут достроены до конца 2023 года. Теперь список пополнили еще 7 долгостроев:

— ООО «Виакон» «Проект Радуга», ул. Волховская, 37 стр. № 4;

— ООО «Интерпоток», ул. Дуси Ковальчук, 242 (1 очередь);

— три дома ООО НСК «Девелопмент», ул. Зорге, 279 стр.;

— два дома ООО «Авантаж», ул. Связистов, 147, № 10, № 15.

— В настоящее время в связи с высоким ростом цен на жилье компенсация, которую предлагают участникам долевого строительства, несопоставима с этими ценами и не восстанавливает наши права, так как мы не сможем приобрести жилье на эту сумму. У многих она просто уйдет на закрытие счетов по ипотеке, — говорилось в открытом обращении дольщиков, размещенном в группе «Дольщик Новосибирска ЖК Новомарусино» Вконтакте 20 декабря.

Напомним, в конце прошлого года дольщики ЖК «Новомарусино», попавшие в список тех, кому предполагается выплатить компенсацию, заявляли о несогласии с таким решением.

Речь идет о людях, которые приобрели жилье в микрорайоне Радужный, 17/4 села Верх-Тула Новосибирского района, где застройщиком дома было ООО ИСК «Базис-Строй». Дольщики обратились к властям города и области, а также в Генпрокуратуру РФ.

В комментариях к обращению обманутые дольщики и других застройщиков писали, что полученной компенсации им хватило на то, чтобы закрыть старую ипотеку, и на часть первоначального взноса на новую, так как цены на жилье сильно выросли. К примеру, студия в Новомарусино площадью 20,6 кв. м в 2016 году стоила 880 тысяч, в конце 2021 года подобное жилье в стройке — 1,8 млн рублей.

— На компенсации не возможно ничего купить, дайте возможность достроить людям свои дома, — говорится комментариях, размещенных в группе «Дольщик Новосибирска ЖК Новомарусино» в январе 2022 года.

После повышения ключевой ставки ЦБ в феврале 2022 года — квартиры в Новосибирске вновь подорожали.

По данным Минстроя, с помощью инструментов ППК «Фонд» в регионе решается вопрос 24 проблемных объектов — это более 2 600 дольщиков. В ППК «Фонд» направлены ходатайства в отношении еще двух десятков долгостроев региона. Всего на эти цели в бюджете Новосибирской области на 2021-2023 годы заложено более 1,5 млрд рублей, планируемое финансирование со стороны ППК «Фонд» за три года составит 5,4 млрд рублей.