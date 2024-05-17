В Новосибирске для жителей региона пройдут мероприятия в честь Дня российского предпринимательства

День российского предпринимательства – профессиональный праздник, введённый Указом Президента РФ в 2007 году. Отмечается в России 26 мая.
Это молодой праздник, который нацелен показать важность среднего и малого бизнеса для экономики государства
Ежегодно «ОПОРА РОССИИ» как крупнейшее бизнес-объединение организует масштабные мероприятия для предпринимателей и жителей регионов.
24 мая состоится два крупных мероприятия в одной локации – ГПНТБ СО РАН и площадь Пименова, куда приглашаем всех жителей и гостей города!
Подробнее рассказываем о каждом.
Ежегодная выставка-ярмарка «Новосибирь».
Знаете ли вы, что производят в Новосибирской области?
24 мая, с 10 до 17 часов региональные производители ждут всех жителей и гостей Новосибирска на ежегодной ярмарке «Новосибирь», которая пройдет на площади Пименова (у ГПНТБ) и представит более 60 новосибирских производителей и фермеров и более 1000 наименований продукции.
Ярмарка организована Минпромторгом Новосибирской области и Новосибирской «ОПОРОЙ РОССИИ».
В программе:
И это еще не все:
Все это, и многое другое, ждёт вас. Приходи и выбирай свое!
Ярмарка вакансий «Работа России. Время возможностей»
Если Вы хотите найти новую работу и изучить предложения на рынке труда, ждем Вас 24 мая с 10.00 до 14.00, ул. Восход, 15 (ГПНТБ, 2 этаж).
На мероприятии будут представлены более 45 работодателей из разных отраслей и более 100 различных вакансий.
Если Вы в поиске работы мечты, то это отличная возможность заранее познакомиться с компанией, в которую Вы захотите пойти работать.
Ярмарка объединит работодателей из разных сфер: индустрия гостеприимства, услуг, кредитно-финансовые организации, производители, консалтинговые компании, торговые организации, работу в которых смогут найти соискатели с разным опытом, образованием и предпочтениями.
У участников будет уникальная возможность получить консультацию от профориентологов и определиться с профессией, которая подходи, а также получить консультации по правильному составлению резюме и подготовке к собеседованию.
Программа мероприятия:
10.00 – 10.15 – Церемония открытия ярмарки вакансий
10.15 – 12.00 – Выступление работодателей с информацией о своей компании
10.15 – 14.00 – Личное знакомство с работодателями, заполнение анкет для прохождения собеседования, непосредственное прохождение собеседования.
Найди работу мечты в праздничной обстановке!
Фото предоставлены НО «Опора России». Авторы фото: Ольга Ветрова и Елена Симакова
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